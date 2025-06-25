Медведєв істерично назвав вступ України до "ворожого" ЄС небезпекою для Росії

Колишній президент РФ і заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Європейський Союз більше не є економічним партнером, а перетворився на ворога Росії. Відтак він поставив під сумнів навіть саму ідею вступу України до ЄС.
Головні тези:
- Медведєв вважає, що ЄС перетворився на ворога Росії, а вступ України у Європейський Союз є загрозою для Москви.
- Заяви колишнього президента РФ свідчать про радикальну зміну російської позиції стосовно євроінтеграційних прагнень України.
- Медведєв вважає, що ЄС стає військовим блоком з антиросійською позицією, що відрізняється від попередніх заяв Кремля.
Медведєв б’ється в істериці через вступ України до ЄС
Як йдеться у черговій Telegram-публікації Медведєва, він вважає Брюссель "справжнім ворогом", а ЄС у нинішньому вигляді назвав "не меншою загрозою, ніж НАТО".
Одіозний політик зазначив, що блок, "нашпигований зброєю", поступово трансформується у військовий блок з чіткою антиросійською позицією.
Раніше Кремль уникав різкої критики євроінтеграційних прагнень Києва. Сам Володимир Путін ще у 2022 році заявляв, що не має заперечень проти вступу України до ЄС.
Проте тепер риторика кардинально змінилася: Москва відкрито заявляє, що членство України в ЄС — небезпека для Росії.
Таким чином, так звана ідея України в ЄС є небезпекою для нашої країни, — істерично написав Медведєв.
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