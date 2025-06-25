Медведєв істерично назвав вступ України до "ворожого" ЄС небезпекою для Росії
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Медведєв істерично назвав вступ України до "ворожого" ЄС небезпекою для Росії

Медведєв
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Джерело:  online.ua

Колишній президент РФ і заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Європейський Союз більше не є економічним партнером, а перетворився на ворога Росії. Відтак він поставив під сумнів навіть саму ідею вступу України до ЄС.

Головні тези:

  • Медведєв вважає, що ЄС перетворився на ворога Росії, а вступ України у Європейський Союз є загрозою для Москви.
  • Заяви колишнього президента РФ свідчать про радикальну зміну російської позиції стосовно євроінтеграційних прагнень України.
  • Медведєв вважає, що ЄС стає військовим блоком з антиросійською позицією, що відрізняється від попередніх заяв Кремля.

Медведєв б’ється в істериці через вступ України до ЄС

Як йдеться у черговій Telegram-публікації Медведєва, він вважає Брюссель "справжнім ворогом", а ЄС у нинішньому вигляді назвав "не меншою загрозою, ніж НАТО".

Одіозний політик зазначив, що блок, "нашпигований зброєю", поступово трансформується у військовий блок з чіткою антиросійською позицією.

Тепер його головна ідеологія — звірина русофобія, породжена уявною «російською загрозою», яку вони самі собі накачали для вирішення своїх дрібнотравчатих завдань. Повільно, але вірно Євросоюз перетворюється на самодостатній військовий блок, який має поступово розпочати конкуренцію з НАТО, особливо у період трампізму. Брюссельські таргани та недалекі лідери країн ЄС проголошують власну оборонну стратегію, заявивши про вступ до «епохи переозброєння».

Раніше Кремль уникав різкої критики євроінтеграційних прагнень Києва. Сам Володимир Путін ще у 2022 році заявляв, що не має заперечень проти вступу України до ЄС.

Проте тепер риторика кардинально змінилася: Москва відкрито заявляє, що членство України в ЄС — небезпека для Росії.

Таким чином, так звана ідея України в ЄС є небезпекою для нашої країни, — істерично написав Медведєв.

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