Бывший президент РФ и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европейский Союз больше не является экономическим партнером, а превратился в врага России. Следовательно, он поставил под сомнение даже саму идею вступления Украины в ЕС.

Медведев бьется в истерике из-за вступления Украины в ЕС

Как говорится в очередной Telegram-публикации Медведева, он считает Брюссель "настоящим врагом", а ЕС в нынешнем виде назвал "не меньшей угрозой, чем НАТО".

Одиозный политик отметил, что блок, "нашпигованный оружием", постепенно трансформируется в военный блок с четкой антироссийской позицией.

Теперь его главная идеология — звериная русофобия, порожденная воображаемой «русской угрозой», которую они сами себе накачали для решения своих мелкотравчатых задач. Медленно, но верно, Евросоюз превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкуренцию с НАТО, особенно в период трампизма. Брюссельские тараканы и недалекие лидеры стран ЕС провозглашают собственную оборонную стратегию, заявив о вступлении в «эпоху перевооружения». Поделиться

Ранее Кремль избегал резкой критики евроинтеграционных устремлений Киева. Сам Владимир Путин еще в 2022 году заявлял, что не возражает против вступления Украины в ЕС.

Тем не менее, теперь риторика кардинально изменилась: Москва открыто заявляет, что членство Украины в ЕС — опасность для России.