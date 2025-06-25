Медведев истерически назвал вступление Украины во "враждебный" ЕС опасностью для России
Категория
Мир
Дата публикации

Медведев истерически назвал вступление Украины во "враждебный" ЕС опасностью для России

Медведев
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Источник:  online.ua

Бывший президент РФ и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европейский Союз больше не является экономическим партнером, а превратился в врага России. Следовательно, он поставил под сомнение даже саму идею вступления Украины в ЕС.

Главные тезисы

  • Медведев назвал ЕС военным блоком с антироссийской позицией, представляющим угрозу для России.
  • Российская позиция по евроинтеграционным стремлениям Украины радикально изменилась под влиянием заявлений Медведева.
  • Бывший президент выразил беспокойство относительно возможного конкурентного воздействия ЕС на НАТО.

Медведев бьется в истерике из-за вступления Украины в ЕС

Как говорится в очередной Telegram-публикации Медведева, он считает Брюссель "настоящим врагом", а ЕС в нынешнем виде назвал "не меньшей угрозой, чем НАТО".

Одиозный политик отметил, что блок, "нашпигованный оружием", постепенно трансформируется в военный блок с четкой антироссийской позицией.

Теперь его главная идеология — звериная русофобия, порожденная воображаемой «русской угрозой», которую они сами себе накачали для решения своих мелкотравчатых задач. Медленно, но верно, Евросоюз превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкуренцию с НАТО, особенно в период трампизма. Брюссельские тараканы и недалекие лидеры стран ЕС провозглашают собственную оборонную стратегию, заявив о вступлении в «эпоху перевооружения».

Ранее Кремль избегал резкой критики евроинтеграционных устремлений Киева. Сам Владимир Путин еще в 2022 году заявлял, что не возражает против вступления Украины в ЕС.

Тем не менее, теперь риторика кардинально изменилась: Москва открыто заявляет, что членство Украины в ЕС — опасность для России.

Таким образом, так называемая идея Украины в ЕС опасна для нашей страны, — истерически написал Медведев.

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