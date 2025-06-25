Медведев истерически назвал вступление Украины во "враждебный" ЕС опасностью для России

Бывший президент РФ и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европейский Союз больше не является экономическим партнером, а превратился в врага России. Следовательно, он поставил под сомнение даже саму идею вступления Украины в ЕС.
Главные тезисы
- Медведев назвал ЕС военным блоком с антироссийской позицией, представляющим угрозу для России.
- Российская позиция по евроинтеграционным стремлениям Украины радикально изменилась под влиянием заявлений Медведева.
- Бывший президент выразил беспокойство относительно возможного конкурентного воздействия ЕС на НАТО.
Медведев бьется в истерике из-за вступления Украины в ЕС
Как говорится в очередной Telegram-публикации Медведева, он считает Брюссель "настоящим врагом", а ЕС в нынешнем виде назвал "не меньшей угрозой, чем НАТО".
Одиозный политик отметил, что блок, "нашпигованный оружием", постепенно трансформируется в военный блок с четкой антироссийской позицией.
Ранее Кремль избегал резкой критики евроинтеграционных устремлений Киева. Сам Владимир Путин еще в 2022 году заявлял, что не возражает против вступления Украины в ЕС.
Тем не менее, теперь риторика кардинально изменилась: Москва открыто заявляет, что членство Украины в ЕС — опасность для России.
Таким образом, так называемая идея Украины в ЕС опасна для нашей страны, — истерически написал Медведев.
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