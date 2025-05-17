Медведев цинично пугает мир ужасным этапом войны

Экс-президент России, а теперь заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, через которого Кремль озвучивает свои наиболее эмоциональные угрозы в адрес Украины и ее союзников, обнародовал новые “послания” миру.

Медведев пугает мир новой войной

Очередная угроза появилась на его англоязычной странице в сети Х 17 мая.

Медведеву, в частности, не нравится, что на переговорах РФ получает ультиматумы.

Всем врагам России, выдвигающим ультиматумы на переговорах, следует помнить простую вещь: сами по себе мирные переговоры не всегда приводят к прекращению боевых действий. Поделиться

All enemies of Russia that issue negotiating ultimatums should remember a simple thing: peace negotiations alone do not always lead to the end of hostilities.



Unsuccessful negotiations can lead to the onset of a more terrible stage of the war with new weapons and participants. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 17, 2025

По словам российского экспрезидента и, как утверждают аналитики, одного из наиболее вероятных кандидатов в преемники Путина, "неудачные переговоры могут привести к началу более ужасающего этапа войны с новым оружием и участниками".