Медведєв цинічно лякає світ жахливим етапом війни
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Медведєв цинічно лякає світ жахливим етапом війни

Медведєв
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Джерело:  online.ua

Експрезидент Росії, а тепер заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв, через якого Кремль озвучує свої найбільш емоційні погрози на адресу України та її союзників, оприлюднив нові “послання” світу.

Головні тези:

  • Медведєв висловлює погрози щодо можливого початку більш жахливого етапу війни з новою зброєю та учасниками.
  • Заступник голови радбезу РФ наголошує, що невдачі у переговорах не призведуть до припинення бойових дій.

Медведєв лякає світ новою війною

Чергова погроза з'явилася на його англомовній сторінці у мережі Х 17 травня.

Медведеву, зокрема, не подобається, що на перемовинах РФ отримує ультиматуми.

Усім ворогам Росії, які висувають ультиматуми на переговорах, слід пам'ятати просту річ: самі по собі мирні переговори не завжди призводять до припинення бойових дій.

За словами російського експрезидента та, як стверджують аналітики, одного з найбільш вірогідних кандидатів у наступники Путіна, "невдалі переговори можуть призвести до початку більш жахливого етапу війни з новою зброєю та учасниками".

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