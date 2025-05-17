Медведєв цинічно лякає світ жахливим етапом війни

Експрезидент Росії, а тепер заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв, через якого Кремль озвучує свої найбільш емоційні погрози на адресу України та її союзників, оприлюднив нові “послання” світу.
Головні тези:
- Медведєв висловлює погрози щодо можливого початку більш жахливого етапу війни з новою зброєю та учасниками.
- Заступник голови радбезу РФ наголошує, що невдачі у переговорах не призведуть до припинення бойових дій.
Медведєв лякає світ новою війною
Чергова погроза з'явилася на його англомовній сторінці у мережі Х 17 травня.
Медведеву, зокрема, не подобається, що на перемовинах РФ отримує ультиматуми.
All enemies of Russia that issue negotiating ultimatums should remember a simple thing: peace negotiations alone do not always lead to the end of hostilities.— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 17, 2025
Unsuccessful negotiations can lead to the onset of a more terrible stage of the war with new weapons and participants.
За словами російського експрезидента та, як стверджують аналітики, одного з найбільш вірогідних кандидатів у наступники Путіна, "невдалі переговори можуть призвести до початку більш жахливого етапу війни з новою зброєю та учасниками".
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