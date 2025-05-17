Медведєв цинічно лякає світ жахливим етапом війни

Експрезидент Росії, а тепер заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв, через якого Кремль озвучує свої найбільш емоційні погрози на адресу України та її союзників, оприлюднив нові “послання” світу.

Медведєв лякає світ новою війною

Чергова погроза з'явилася на його англомовній сторінці у мережі Х 17 травня.

Медведеву, зокрема, не подобається, що на перемовинах РФ отримує ультиматуми.

Усім ворогам Росії, які висувають ультиматуми на переговорах, слід пам'ятати просту річ: самі по собі мирні переговори не завжди призводять до припинення бойових дій. Поширити

All enemies of Russia that issue negotiating ultimatums should remember a simple thing: peace negotiations alone do not always lead to the end of hostilities.



Unsuccessful negotiations can lead to the onset of a more terrible stage of the war with new weapons and participants. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 17, 2025

За словами російського експрезидента та, як стверджують аналітики, одного з найбільш вірогідних кандидатів у наступники Путіна, "невдалі переговори можуть призвести до початку більш жахливого етапу війни з новою зброєю та учасниками".