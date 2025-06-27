Резервы России сократились втрое, но есть нюанс

Национальный банк Украины официально подтвердил, что страна-агрессорка РФ постепенно теряет свои макроэкономические резервы, прежде всего исчерпывается Фонд национального благосостояния (ФНБ). Несмотря на это, возможности врага для дальнейшего финансирования войны все еще сохраняются.
Главные тезисы
- Россия планирует взять из ФНБ еще 447 млрд. рублей для финансирования дефицита бюджета.
- РФ также ограничила свое политическое пространство из-за исчерпания макроэкономических резервов.
Что известно о состоянии резервов России
Украинский Нацбанк обращает внимание на то, что уже несколько лет подряд профицитный российский бюджет постоянно сокращается.
Несколько месяцев назад прогноз размера этого дефицита на 2025 год повысили до 1,7% ВВП (с 0,5% ВВП), прежде всего из-за снижения нефтегазовых доходов.
Страна-агрессор РФ не может игнорировать тот факт, что ликвидная часть ФНБ с 2022 года сократилась втрое — на 66%.
По состоянию на 1 апреля 2025 г. ее размер составлял 3,3 трлн рублей или 38,5 млрд дол.
Кроме того, указано, что она в первую очередь состояла из активов в юанях (58%) и золоте (42%).
В этом году команда диктатора Путина намерена взять из ФНБ еще 447 млрд. рублей (5,1 млрд. долл.) или около 14% его ликвидных активов для того, чтобы профинансировать обусловленный войной и низкими ценами на энергоносители дефицит бюджета.
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