Национальный банк Украины официально подтвердил, что страна-агрессорка РФ постепенно теряет свои макроэкономические резервы, прежде всего исчерпывается Фонд национального благосостояния (ФНБ). Несмотря на это, возможности врага для дальнейшего финансирования войны все еще сохраняются.

Что известно о состоянии резервов России

Украинский Нацбанк обращает внимание на то, что уже несколько лет подряд профицитный российский бюджет постоянно сокращается.

Несколько месяцев назад прогноз размера этого дефицита на 2025 год повысили до 1,7% ВВП (с 0,5% ВВП), прежде всего из-за снижения нефтегазовых доходов.

Чтобы обеспечить финансирование бюджета в 2022-2023 годах, Россия существенно исчерпала важные макроэкономические резервы, что ограничило ее политическое пространство в следующих годах, — отмечает регулятор. Поделиться

Страна-агрессор РФ не может игнорировать тот факт, что ликвидная часть ФНБ с 2022 года сократилась втрое — на 66%.

По состоянию на 1 апреля 2025 г. ее размер составлял 3,3 трлн рублей или 38,5 млрд дол.

Кроме того, указано, что она в первую очередь состояла из активов в юанях (58%) и золоте (42%).