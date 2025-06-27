Встреча Зеленского и Путина. Что запланировала Украина

Официальный Киев намерен перейти на тему встречи украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина после завершения обсуждений гуманитарных вопросов.
Главные тезисы
- Путин делает все возможное, чтобы не встречаться с Зеленским и не останавливать войну против Украины.
- Однако это не останавливает команду украинского лидера на пути к обеспечению мира.
Зеленский все еще рассчитывает встретиться с Путиным
Планами президентской команды поделился глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
По словам последнего, именно после завершения обсуждений по гуманитарным вопросам можно будет перейти к теме встречи Зеленского и Путина для предметного диалога.
Умеров обратил внимание на то, что Украина всегда была последовательной в стремлении к миру.
По словам министра, в ближайшее время власти предоставит дополнительные разъяснения о ходе переговоров и формате их продления.
Что важно понимать, российский диктатор Путин делает все возможное, чтобы не встречаться с Зеленским и не останавливать войну против Украины.
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