Встреча Зеленского и Путина. Что запланировала Украина
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Встреча Зеленского и Путина. Что запланировала Украина

Зеленский и Путин
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Источник:  Интерфакс-Украина

Официальный Киев намерен перейти на тему встречи украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина после завершения обсуждений гуманитарных вопросов.

Главные тезисы

  • Путин делает все возможное, чтобы не встречаться с Зеленским и не останавливать войну против Украины.
  • Однако это не останавливает команду украинского лидера на пути к обеспечению мира.

Зеленский все еще рассчитывает встретиться с Путиным

Планами президентской команды поделился глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

По словам последнего, именно после завершения обсуждений по гуманитарным вопросам можно будет перейти к теме встречи Зеленского и Путина для предметного диалога.

Умеров обратил внимание на то, что Украина всегда была последовательной в стремлении к миру.

Мы поддержали инициативу США о полном прекращении огня с самого начала и доказали это многими раундами переговоров. Но любой диалог возможен только без ультиматумов и с уважением к суверенитету нашего государства.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Глава Минобороны Украины

По словам министра, в ближайшее время власти предоставит дополнительные разъяснения о ходе переговоров и формате их продления.

Что важно понимать, российский диктатор Путин делает все возможное, чтобы не встречаться с Зеленским и не останавливать войну против Украины.

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