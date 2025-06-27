Встреча Зеленского и Путина. Что запланировала Украина

Официальный Киев намерен перейти на тему встречи украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина после завершения обсуждений гуманитарных вопросов.

Зеленский все еще рассчитывает встретиться с Путиным

Планами президентской команды поделился глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

По словам последнего, именно после завершения обсуждений по гуманитарным вопросам можно будет перейти к теме встречи Зеленского и Путина для предметного диалога.

Умеров обратил внимание на то, что Украина всегда была последовательной в стремлении к миру.

Мы поддержали инициативу США о полном прекращении огня с самого начала и доказали это многими раундами переговоров. Но любой диалог возможен только без ультиматумов и с уважением к суверенитету нашего государства. Рустем Умеров Глава Минобороны Украины

По словам министра, в ближайшее время власти предоставит дополнительные разъяснения о ходе переговоров и формате их продления.