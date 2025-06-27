РФ атаковала Днепропетровщину — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Днепропетровщину — есть погибшие и раненые

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Что известно о новом ударе РФ по Днепропетровщине
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Утром 27 июня российские захватчики нанесли новый удар по Днепропетровской области. Под удар врага снова попал город Самар. В настоящее время известно о 4 погибших и 17 пострадавших, информация уточняется.

Главные тезисы

  • Число погибших и пострадавших может возрасти.
  • Есть информация о том, что Россия била по городу баллистикой.

Что известно о новом ударе РФ по Днепропетровщине

О ситуации в области рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По словам последнего, около 11:00 в городе Самаре раздались взрывы.

Лисак отметил, что раскроет дополнительные подробности нового российского удара впоследствии.

Фото: скриншот

Около 11:25 в городе прогремел новый взрыв. Поскольку угроза нарастала, власти призвали местных оставаться в укрытиях.

В городе Самар из-за ракетной атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые. Возник пожар. Информацию уточняем, сообщил Сергей Лысак в 12:16.

Прошло еще немного времени и глава ОВА обнародовал уточненную информацию:

Самар. Уже 4 погибших из-за вражеской атаки. Ранены 17 человек. Такая информация сейчас. Данные уточняются.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

По предварительным данным, российские захватчики снова атаковали город баллистикой.

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