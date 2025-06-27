РФ атакувала Дніпропетровщину — є загиблі та поранені

Вранці 27 червня російські загарбники завдали нового удару по Дніпропетровській області. Під удар ворога знову потрапило місто Самар. Наразі відомо про 4 загиблих та 17 постраждалих, інформація уточнюється.

Що відомо про новий удар РФ по Дніпропетровщині

Про ситуацію в області розповів глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За словами останнього, близько 11:00 у місті Самар пролунали вибухи.

Лисак зазначив, що розкриє додаткові подробиці нового російського удару згодом.

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Близько 11:25 у місті прогримів новий вибух. Оскільки загроза наростала — влада закликала місцевих залишатися в укриттях.

У місті Самар через ракетну атаку, на жаль, є загиблі та поранені. Виникла пожежа. Інформацію уточнюємо, повідомив Сергій Лисак о 12:16.

Минуло ще трохи часу й глава ОВА оприлюднив уточнену інформацію:

Самар.Вже 4 загиблих через ворожу атаку. Поранені 17 людей. Така інформація на зараз. Дані уточнюються. Сергій Лисак Глава Дніпропетровської ОВА

За попередніми даними, російські загарбники знову атакували місто балістикою.