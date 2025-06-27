РФ атакувала Дніпропетровщину — є загиблі та поранені

Вранці 27 червня російські загарбники завдали нового удару по Дніпропетровській області. Під удар ворога знову потрапило місто Самар. Наразі відомо про 4 загиблих та 17 постраждалих, інформація уточнюється.
Головні тези:
- Кількість загиблих та постраждалих може зрости.
- Є інформація про те, що Росія била по місту балістикою.
Що відомо про новий удар РФ по Дніпропетровщині
Про ситуацію в області розповів глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За словами останнього, близько 11:00 у місті Самар пролунали вибухи.
Лисак зазначив, що розкриє додаткові подробиці нового російського удару згодом.
Близько 11:25 у місті прогримів новий вибух. Оскільки загроза наростала — влада закликала місцевих залишатися в укриттях.
У місті Самар через ракетну атаку, на жаль, є загиблі та поранені. Виникла пожежа. Інформацію уточнюємо, повідомив Сергій Лисак о 12:16.
Минуло ще трохи часу й глава ОВА оприлюднив уточнену інформацію:
За попередніми даними, російські загарбники знову атакували місто балістикою.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-