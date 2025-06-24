Атака Росії на Дніпропетровщину — є загиблі та постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Дніпропетровщину — є загиблі та постраждалі

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Що відомо про ситуацію в Дніпропетровщині
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Близько 11:00 24 червня російські загарбники здійснили повітряний напад на Дніпропетровську область. За попередніми даними, ворог використав балістику. Місцева влада повідомляє про загиблих та поранених, однак точна кількість жертв поки невідома.

Головні тези:

  • Місцева влада та екстрені служби оперативно реагують на ситуацію, надаючи допомогу та організовуючи евакуацію постраждалих.
  • Філатов повідомив про щонайменше одного загиблого у Дніпрі.

Що відомо про ситуацію в Дніпропетровщині

Спочатку у Дніпрі пролунали вибухи — місцеві телеграм-канали повідомили, що місто опинилося під ударом російської балістики.

Фото: скриншот

Згодом стало відомо, що поїзд №52 Одеса — Запоріжжя був пошкоджений через атаку військ РФ по Дніпру.

Цю інформацію уже підтвердила пресслужба “Укрзалізниці”.

На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги.

“Укрзалізниця” згодом повідомила, що готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя.

Чи є у поїзді загиблі та поранені — поки невідомо.

Про загиблих повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак:

У Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля. Понівечений потяг. Травми отримали його пасажири. Влучив агресор і по місту Самар. Деталі уточнюємо. Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Глава Дніпропетровської ОВА

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що у місті постраждали 14 шкіл та дитячих садків.

Окрім того, понівечило також міську лікарню та поліклініку.

Є значні руйнування у приватному секторі. Попередньо є один загиблий.

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