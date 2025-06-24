Літній наступ Росії. Що відомо про головний козир ворога

Видання Financial Times звертає увагу на те, що країна-агресорка РФ активізувала літній наступ в Україні. Цього разу вона зробила ставки на нові технології, прориви і плани щодо оточення українських оборонців.
Головні тези:
- Ворог активно використовує ударні дрони з оптоволоконним керуванням.
- Вони не реагують на українські засоби РЕБ, що стало черговим викликом для ЗСУ.
Що цього разу замислила армія РФ
Протягом останніх місяців російські загарбники продовжили просуватися в різних регіонах України.
Що важливо розуміти, ключові прориви ворога відбулися на Сумщині, де було захоплено близько 200 км² території.
Ба більше, вперше з початку повномасштабного вторгнення армія РФ досягла кордону Дніпропетровської області.
Як зазначають журналісти, одним із головних козирів Росії під час цього наступу стали ударні дрони з оптоволоконним керуванням.
Їхня особливість полягає в тому, що вони не реагують на українські засоби РЕБ, бо не передають сигнал через радіохвилі.
З коментарем з цього приводу виступив український командир підрозділу безпілотників, який говорив на умовах анонімності:
Не можна також ігнорувати той факт, що російські дрони глибоко вражають логістичні цілі на 30–40 км вглиб території України.
Саме вони здійснили атаки на українські вантажівки, а також знищили склади на дорозі між Краматорськом і Добропіллям.
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