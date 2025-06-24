Літній наступ Росії. Що відомо про головний козир ворога
Категорія
Україна
Дата публікації

Літній наступ Росії. Що відомо про головний козир ворога

Що цього разу замислила армія РФ
Джерело:  Financial Times

Видання Financial Times звертає увагу на те, що країна-агресорка РФ активізувала літній наступ в Україні. Цього разу вона зробила ставки на нові технології, прориви і плани щодо оточення українських оборонців.

Головні тези:

  • Ворог активно використовує ударні дрони з оптоволоконним керуванням.
  • Вони не реагують на українські засоби РЕБ, що стало черговим викликом для ЗСУ.

Що цього разу замислила армія РФ

Протягом останніх місяців російські загарбники продовжили просуватися в різних регіонах України.

Що важливо розуміти, ключові прориви ворога відбулися на Сумщині, де було захоплено близько 200 км² території.

Ба більше, вперше з початку повномасштабного вторгнення армія РФ досягла кордону Дніпропетровської області.

Як зазначають журналісти, одним із головних козирів Росії під час цього наступу стали ударні дрони з оптоволоконним керуванням.

Їхня особливість полягає в тому, що вони не реагують на українські засоби РЕБ, бо не передають сигнал через радіохвилі.

З коментарем з цього приводу виступив український командир підрозділу безпілотників, який говорив на умовах анонімності:

На даний момент вам пощастило, якщо ви проїжджаєте п'ять кілометрів від лінії фронту, а ваш автомобіль все ще працює. Ось так вони працюють, все інше зараз є винятком.

Не можна також ігнорувати той факт, що російські дрони глибоко вражають логістичні цілі на 30–40 км вглиб території України.

Саме вони здійснили атаки на українські вантажівки, а також знищили склади на дорозі між Краматорськом і Добропіллям.

Командири на фронті, зокрема біля Сіверська, заборонили будь-який денний рух транспорту, дозволяючи його лише "у сірий час доби та в темряві".

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