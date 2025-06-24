Зеленський публічно розкритикував НАТО та закликав його отямитися

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, темпи членів НАТО з нарощення оборонних витрат є надто повільними. Де-факто йдеться про те, що країни Альянси недооцінюють Росію та масштаби агресії, на які вона спроможна у майбутньому.
Головні тези:
- Повільність НАТО може призвести до посилення Росії в майбутньому.
- Атака РФ на Альянс може відбутися протягом найближчих 5 років.
Зеленський вказав НАТО на його недоліки
Що важливо розуміти, країни Альянсу мають намір ухвалити під час саміту в Гаазі зобов’язання збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року.
За словами президента України, це "дуже повільно".
Американські журналісти поцікавилися в українського лідера, чи вважає він, що Путін може атакувати країну НАТО, щоб потестувати статтю 5, протягом 5 років чи навіть швидше.
Однак глава держави не вірить в те, що це може статися протягом кількох наступних місяців.
На переконання президента України, російському диктатору, в будь-якому випадку, потрібна пауза у російсько-українській війні, зняття санкцій та натренована армія.
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