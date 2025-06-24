Зеленський публічно розкритикував НАТО та закликав його отямитися
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський публічно розкритикував НАТО та закликав його отямитися

Зеленський вказав НАТО на його недоліки
Read in English
Джерело:  Sky News

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, темпи членів НАТО з нарощення оборонних витрат є надто повільними. Де-факто йдеться про те, що країни Альянси недооцінюють Росію та масштаби агресії, на які вона спроможна у майбутньому.

Головні тези:

  • Повільність НАТО може призвести до посилення Росії в майбутньому.
  • Атака РФ на Альянс може відбутися протягом найближчих 5 років. 

Зеленський вказав НАТО на його недоліки

Що важливо розуміти, країни Альянсу мають намір ухвалити під час саміту в Гаазі зобов’язання збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року.

За словами президента України, це "дуже повільно".

Тому що ми вважаємо, що з 2030 року Путін може бути значно сильнішим і спроможнішим. Сьогодні ми його тримаємо, у нього немає часу тренувати армію… Десять років — це дуже довго. У нього буде нова армія до того часу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Американські журналісти поцікавилися в українського лідера, чи вважає він, що Путін може атакувати країну НАТО, щоб потестувати статтю 5, протягом 5 років чи навіть швидше.

Саме так. Я так думаю, — наголосив Зеленський.

Однак глава держави не вірить в те, що це може статися протягом кількох наступних місяців.

На переконання президента України, російському диктатору, в будь-якому випадку, потрібна пауза у російсько-українській війні, зняття санкцій та натренована армія.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп оголосив припинення вогню між Ізраїлем та Іраном
Donald Trump
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила 17 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 24 червня 2025 року
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Словаччина висунула умову для введення нових санкцій проти РФ
Юрай Бланар

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?