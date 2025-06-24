Зеленський публічно розкритикував НАТО та закликав його отямитися

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, темпи членів НАТО з нарощення оборонних витрат є надто повільними. Де-факто йдеться про те, що країни Альянси недооцінюють Росію та масштаби агресії, на які вона спроможна у майбутньому.

Зеленський вказав НАТО на його недоліки

Що важливо розуміти, країни Альянсу мають намір ухвалити під час саміту в Гаазі зобов’язання збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року.

За словами президента України, це "дуже повільно".

Тому що ми вважаємо, що з 2030 року Путін може бути значно сильнішим і спроможнішим. Сьогодні ми його тримаємо, у нього немає часу тренувати армію… Десять років — це дуже довго. У нього буде нова армія до того часу. Володимир Зеленський Президент України

Американські журналісти поцікавилися в українського лідера, чи вважає він, що Путін може атакувати країну НАТО, щоб потестувати статтю 5, протягом 5 років чи навіть швидше.

Саме так. Я так думаю, — наголосив Зеленський. Поширити

Однак глава держави не вірить в те, що це може статися протягом кількох наступних місяців.