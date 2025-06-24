Трамп оголосив припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном, про яке він оголосив за кілька годин до цього, почало діяти. Офіційний Тель-Авів підтвердив, що вже погодився на пропозицію президента США, однак Тегеран поки не прокоментував останні події.

Як розвивається ситуація між Іраном та Ізраїлем

Перемир'я вже почало діяти. Прошу не порушувати його! Дональд Трамп Президент США

Що важливо розуміти, за кілька годин до цієї заяви американський лідер оголосив про домовленість між Тель-Авівом та Тегераном повністю припинити вогонь, щоб врешті-решт завершити 12-денну війну.

Очільник Білого дому запевняє, що обидві країни майже одночасно звернулися до нього з пропозицією про мир між двома країнами.

Як вдалося дізнатися журналістам, Трамп та члени його команди вкрай активно працювали за лаштунками, намагаючись укласти мирну угоду, щоб покласти край війні на Близькому Сході.

Це відбувалось через кілька годин після того, як Іран здійснив ракетний удар по американській базі в Катарі. Трамп подякував Ірану за завчасне попередження про плани атаки, у результаті якої ніхто не постраждав. Поширити

Офіційний Тегеран стверджує, що після військової відповіді країни на "агресію США" ворогу було висунуто вимогу про припинення вогню.