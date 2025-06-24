Трамп оголосив припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном, про яке він оголосив за кілька годин до цього, почало діяти. Офіційний Тель-Авів підтвердив, що вже погодився на пропозицію президента США, однак Тегеран поки не прокоментував останні події.
Головні тези:
- За словами Трампа, обидві країни звернулися до президента США з пропозицією про мир.
- Іран публічно зажадав від Штатів припинення вогню.
Як розвивається ситуація між Іраном та Ізраїлем
Що важливо розуміти, за кілька годин до цієї заяви американський лідер оголосив про домовленість між Тель-Авівом та Тегераном повністю припинити вогонь, щоб врешті-решт завершити 12-денну війну.
Очільник Білого дому запевняє, що обидві країни майже одночасно звернулися до нього з пропозицією про мир між двома країнами.
Як вдалося дізнатися журналістам, Трамп та члени його команди вкрай активно працювали за лаштунками, намагаючись укласти мирну угоду, щоб покласти край війні на Близькому Сході.
Офіційний Тегеран стверджує, що після військової відповіді країни на "агресію США" ворогу було висунуто вимогу про припинення вогню.
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