Кремль панікує через атаку США на Іран
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Кремль панікує через атаку США на Іран

Як Кремль відреагував на удари США
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Джерело:  online.ua

Уночі 22 червня військово-повітряні сили США здійснили нищівну атаку на ядерні об'єкти Ірану, зокрема по найзахищенішому з них — Фордо. На останні події на Близькому Сході врешті-решт відреагувала команда російського диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Москва не приховує, що боїться масштабного загострення конфлікту на Близькому Сході.
  • Кремль стверджує, що удари по іранським ядерним об'єктам нанесли значну шкоду авторитету Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та системі перевірки МАГАТЕ.

Як Кремль відреагував на удари США

Першим з заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ Росії.

Російські дипломати назвали наказ американського лідера Дональда Трампа атакувати Іран “безвідповідальним”:

Безвідповідальне рішення піддати ракетно-бомбовим ударам територію суверенної держави, хоч би якими аргументами вона обставлялася, грубо порушує міжнародне право, Статут ООН, резолюції Ради Безпеки ООН, яка раніше однозначно кваліфікувала подібні акції як неприпустимі. Викликає особливе занепокоєння, що удари здійснила країна, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, — йдеться в офіційний заяві МЗС РФ.

Команда Путіна стверджує, що Трамп своїми діями розпочав "витік небезпечної ескалації, що загрожує подальшим підривом регіональної та глобальної безпеки".

На переконання російських дипломатів, ризик масштабного загострення конфлікту на Близькому Сході, “і так охопленому безліччю криз, значно зріс”.

Особливе занепокоєння викликає збитки, завдані внаслідок нападів на іранські ядерні об'єкти глобальному режиму нерозповсюдження, що ґрунтується на Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Удари по Ірану завдали величезної шкоди авторитету ДНЯЗ та системі перевірки та моніторингу МАГАТЕ, що базується на ньому, — бідкається команда Путіна.

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