Кремль панікує через атаку США на Іран

Уночі 22 червня військово-повітряні сили США здійснили нищівну атаку на ядерні об'єкти Ірану, зокрема по найзахищенішому з них — Фордо. На останні події на Близькому Сході врешті-решт відреагувала команда російського диктатора Володимира Путіна.

Як Кремль відреагував на удари США

Першим з заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ Росії.

Російські дипломати назвали наказ американського лідера Дональда Трампа атакувати Іран “безвідповідальним”:

Безвідповідальне рішення піддати ракетно-бомбовим ударам територію суверенної держави, хоч би якими аргументами вона обставлялася, грубо порушує міжнародне право, Статут ООН, резолюції Ради Безпеки ООН, яка раніше однозначно кваліфікувала подібні акції як неприпустимі. Викликає особливе занепокоєння, що удари здійснила країна, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, — йдеться в офіційний заяві МЗС РФ. Поширити

Команда Путіна стверджує, що Трамп своїми діями розпочав "витік небезпечної ескалації, що загрожує подальшим підривом регіональної та глобальної безпеки".

На переконання російських дипломатів, ризик масштабного загострення конфлікту на Близькому Сході, “і так охопленому безліччю криз, значно зріс”.