Кремль панікує через атаку США на Іран

Уночі 22 червня військово-повітряні сили США здійснили нищівну атаку на ядерні об'єкти Ірану, зокрема по найзахищенішому з них — Фордо. На останні події на Близькому Сході врешті-решт відреагувала команда російського диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Москва не приховує, що боїться масштабного загострення конфлікту на Близькому Сході.
- Кремль стверджує, що удари по іранським ядерним об'єктам нанесли значну шкоду авторитету Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та системі перевірки МАГАТЕ.
Як Кремль відреагував на удари США
Першим з заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ Росії.
Російські дипломати назвали наказ американського лідера Дональда Трампа атакувати Іран “безвідповідальним”:
Команда Путіна стверджує, що Трамп своїми діями розпочав "витік небезпечної ескалації, що загрожує подальшим підривом регіональної та глобальної безпеки".
На переконання російських дипломатів, ризик масштабного загострення конфлікту на Близькому Сході, “і так охопленому безліччю криз, значно зріс”.
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