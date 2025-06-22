Іран уперше відреагував на масштабну атаку США

Шеф іранської дипломатії Аббас Арагчі публічно заявив, що його країна "залишає за собою всі можливі варіанти для захисту" після потужних ударів Штатів по ядерних об’єктах Ірану.

Іран пригрозив США відповіддю

Уночі 22 червня авіація Сполучених Штатів атакувала три ядерні об'єкти в Ірані.

На цю атаку першим відреагував очільник МЗС країни, він послався на Статут ООН.

За словами останнього, офіційний Тегеран залишає за собою "всі можливі варіанти для захисту".

Відповідно до Статуту ООН та його положень, які надають право на законну самооборону, Іран залишає за собою всі можливі варіанти для захисту свого суверенітету, інтересів та народу. Аббас Арагчі Глава МЗС Ірану

Окрім того, у своїй новій заява шеф іранської дипломатії звинуватив Штати у порушенні Статуту ООН, міжнародного права та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Події цього ранку є обурливими й матимуть тривалі наслідки. Кожен член ООН повинен бути глибоко стурбований цією вкрай небезпечною, беззаконною та злочинною поведінкою, — додав Арагчі. Поширити

Варто також зазначити, що президент США Дональд Трамп застеріг Іран від "будь-якої помсти".