Іран уперше відреагував на масштабну атаку США

Шеф іранської дипломатії Аббас Арагчі публічно заявив, що його країна "залишає за собою всі можливі варіанти для захисту" після потужних ударів Штатів по ядерних об’єктах Ірану.
Головні тези:
- Іран звинувачує США у порушенні міжнародного права.
- Останні події матимуть тривалі наслідки та вже спровокували обурення серед членів ООН.
Іран пригрозив США відповіддю
Уночі 22 червня авіація Сполучених Штатів атакувала три ядерні об'єкти в Ірані.
На цю атаку першим відреагував очільник МЗС країни, він послався на Статут ООН.
За словами останнього, офіційний Тегеран залишає за собою "всі можливі варіанти для захисту".
Окрім того, у своїй новій заява шеф іранської дипломатії звинуватив Штати у порушенні Статуту ООН, міжнародного права та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Варто також зазначити, що президент США Дональд Трамп застеріг Іран від "будь-якої помсти".
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