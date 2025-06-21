Туреччина готова стати посередницею у перемовинах США та Ірану
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Туреччина готова стати посередницею у перемовинах США та Ірану

Ердоган
Джерело:  Укрінформ

Ірану та США слід якнайшвидше повернутися до технічних переговорів та провести зустрічі на рівні лідерів країн. Туреччина й надалі надаватиме підтримку в дипломатичному процесі та готова бути посередником.

Головні тези:

  • Туреччина виступає готовою стати посередником у переговорах між США та Іраном.
  • Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав до швидкого повернення до технічних переговорів між Іраном і США.
  • Ердоган підтвердив готовність своєї країни надавати підтримку в дипломатичному процесі та виконувати роль посередника.

Ердоган заявив про готовність посередництва між США та Іраном

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав у ході зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Еракчі сьогодні у Стамбулі.

Туреччина готова виконати свою роль, включно з посередництвом. Слід щонайшвидше здійснити кроки у дипломатичному напрямку через технічні переговори та зустрічі на рівні лідерів між Іраном і США. Туреччина й надалі надаватиме підтримку в цьому процесі.

Реджеп Тайїп Ердоган

Реджеп Тайїп Ердоган

Президент Туреччини

Ердоган також наголосив на тому, що регіон не зможе витримати нову війну і що шлях до вирішення ядерної суперечки лежить через переговори.

За даними західних медіа, міністр закордонних справ Ірану Аббас Еракчі планує прибути до Москви 23 червня для переговорів із нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.

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