Туреччина готова стати посередницею у перемовинах США та Ірану

Ірану та США слід якнайшвидше повернутися до технічних переговорів та провести зустрічі на рівні лідерів країн. Туреччина й надалі надаватиме підтримку в дипломатичному процесі та готова бути посередником.

Ердоган заявив про готовність посередництва між США та Іраном

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав у ході зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Еракчі сьогодні у Стамбулі.

Туреччина готова виконати свою роль, включно з посередництвом. Слід щонайшвидше здійснити кроки у дипломатичному напрямку через технічні переговори та зустрічі на рівні лідерів між Іраном і США. Туреччина й надалі надаватиме підтримку в цьому процесі. Реджеп Тайїп Ердоган Президент Туреччини

Ердоган також наголосив на тому, що регіон не зможе витримати нову війну і що шлях до вирішення ядерної суперечки лежить через переговори.