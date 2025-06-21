Туреччина готова стати посередницею у перемовинах США та Ірану

Ірану та США слід якнайшвидше повернутися до технічних переговорів та провести зустрічі на рівні лідерів країн. Туреччина й надалі надаватиме підтримку в дипломатичному процесі та готова бути посередником.
Головні тези:
- Туреччина виступає готовою стати посередником у переговорах між США та Іраном.
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав до швидкого повернення до технічних переговорів між Іраном і США.
- Ердоган підтвердив готовність своєї країни надавати підтримку в дипломатичному процесі та виконувати роль посередника.
Ердоган заявив про готовність посередництва між США та Іраном
Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав у ході зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Еракчі сьогодні у Стамбулі.
Ердоган також наголосив на тому, що регіон не зможе витримати нову війну і що шлях до вирішення ядерної суперечки лежить через переговори.
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