Туреччина може розпочати війну проти Ізраїля
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Туреччина може розпочати війну проти Ізраїля

армія Туреччини
Джерело:  The Jerusalem Post

Офіційний Тель-Авів отримав звіт від експертів, у якому міститься попередження про ризик початку війни з боку Туреччини. На переконання фахівців, для Ізраїля Анкара набагато небезпечніша, ніж Іран.

Головні тези:

  • Зростає ризик вторгнення Туреччини в Ізраїль.
  • Експерти наголошують на необхідності збільшення оборонного бюджету країни.
  • Реджеп Таїп Ердоган раніше уже натякав на свої плани щодо Ізраїлю.

Ізраїль має бути готовий до будь-яких дій Туреччини

У звіті експертів йдеться про те, що наміри турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана взяти під контроль колишні території Османської імперії можуть призвести до посилення напруженості з Ізраїлем і навіть до початку війни.

Також аналітики закликають Тель-Авів не ігнорувати ризик того, що Туреччина значно посилить свій вплив у Сирії.

На цьому тлі пролунав заклик збільшити оборонний бюджет Ізраїлю ще на 15 мільярдів шекелів (4 мільярди доларів) протягом наступних 5 років, щоб підготувати ЦАХАЛ до потенційних викликів.

Автори звіту закликають владу країни зосередити увагу на посиленні обороноздатності, до прикладу:

  • купити ще більше винищувачів, літаків-заправників, дронів і супутників для посилення можливостей Ізраїлю наносити удари на великій відстані;

  • удосконалити та наростити систему ППО;

  • звести міцний бар’єр безпеки вздовж долини річки Йордан.

Що важливо знати про відносини Туреччини з Ізраїлем

Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтні 2023 року та початку вторгнення ЦАХАЛ у Газу у відповідь, відносини офіційних Анкари та Тель-Авіва різко зіпсувалися.

Вони й раніше були проблематичними, однак у протистоянні ХАМАСу з Ізраїлем Реджеп Таїп Ердоган зайняв відверто проХАМАСівські позиції.

До прикладу, турецький лідер кілька разів публічно звинувачував Ізраїль у геноциді палестинців і порівнював ізраїльський уряд із нацистами.

Ба більше, терористів ХАМАС президент Туреччини назвав "борцями опору".

В липні 2024 року Ердоган навіть допустив турецьке вторгнення в Ізраїль.

Так само, як ми увійшли в Карабах, так само, як ми увійшли в Лівію, ми зробимо те ж саме з ними. Немає нічого, що ми не можемо зробити. Ми просто повинні бути сильними, щоб зробити ці кроки.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини

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