Туреччина може розпочати війну проти Ізраїля

Офіційний Тель-Авів отримав звіт від експертів, у якому міститься попередження про ризик початку війни з боку Туреччини. На переконання фахівців, для Ізраїля Анкара набагато небезпечніша, ніж Іран.

Ізраїль має бути готовий до будь-яких дій Туреччини

У звіті експертів йдеться про те, що наміри турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана взяти під контроль колишні території Османської імперії можуть призвести до посилення напруженості з Ізраїлем і навіть до початку війни.

Також аналітики закликають Тель-Авів не ігнорувати ризик того, що Туреччина значно посилить свій вплив у Сирії.

На цьому тлі пролунав заклик збільшити оборонний бюджет Ізраїлю ще на 15 мільярдів шекелів (4 мільярди доларів) протягом наступних 5 років, щоб підготувати ЦАХАЛ до потенційних викликів.

Автори звіту закликають владу країни зосередити увагу на посиленні обороноздатності, до прикладу:

купити ще більше винищувачів, літаків-заправників, дронів і супутників для посилення можливостей Ізраїлю наносити удари на великій відстані;

удосконалити та наростити систему ППО;

звести міцний бар’єр безпеки вздовж долини річки Йордан.

Що важливо знати про відносини Туреччини з Ізраїлем

Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтні 2023 року та початку вторгнення ЦАХАЛ у Газу у відповідь, відносини офіційних Анкари та Тель-Авіва різко зіпсувалися.

Вони й раніше були проблематичними, однак у протистоянні ХАМАСу з Ізраїлем Реджеп Таїп Ердоган зайняв відверто проХАМАСівські позиції.

До прикладу, турецький лідер кілька разів публічно звинувачував Ізраїль у геноциді палестинців і порівнював ізраїльський уряд із нацистами.

Ба більше, терористів ХАМАС президент Туреччини назвав "борцями опору".

В липні 2024 року Ердоган навіть допустив турецьке вторгнення в Ізраїль.