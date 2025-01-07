Туреччина може розпочати війну проти Ізраїля

Офіційний Тель-Авів отримав звіт від експертів, у якому міститься попередження про ризик початку війни з боку Туреччини. На переконання фахівців, для Ізраїля Анкара набагато небезпечніша, ніж Іран.
Головні тези:
- Зростає ризик вторгнення Туреччини в Ізраїль.
- Експерти наголошують на необхідності збільшення оборонного бюджету країни.
- Реджеп Таїп Ердоган раніше уже натякав на свої плани щодо Ізраїлю.
Ізраїль має бути готовий до будь-яких дій Туреччини
У звіті експертів йдеться про те, що наміри турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана взяти під контроль колишні території Османської імперії можуть призвести до посилення напруженості з Ізраїлем і навіть до початку війни.
Також аналітики закликають Тель-Авів не ігнорувати ризик того, що Туреччина значно посилить свій вплив у Сирії.
На цьому тлі пролунав заклик збільшити оборонний бюджет Ізраїлю ще на 15 мільярдів шекелів (4 мільярди доларів) протягом наступних 5 років, щоб підготувати ЦАХАЛ до потенційних викликів.
Автори звіту закликають владу країни зосередити увагу на посиленні обороноздатності, до прикладу:
купити ще більше винищувачів, літаків-заправників, дронів і супутників для посилення можливостей Ізраїлю наносити удари на великій відстані;
удосконалити та наростити систему ППО;
звести міцний бар’єр безпеки вздовж долини річки Йордан.
Що важливо знати про відносини Туреччини з Ізраїлем
Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтні 2023 року та початку вторгнення ЦАХАЛ у Газу у відповідь, відносини офіційних Анкари та Тель-Авіва різко зіпсувалися.
Вони й раніше були проблематичними, однак у протистоянні ХАМАСу з Ізраїлем Реджеп Таїп Ердоган зайняв відверто проХАМАСівські позиції.
До прикладу, турецький лідер кілька разів публічно звинувачував Ізраїль у геноциді палестинців і порівнював ізраїльський уряд із нацистами.
Ба більше, терористів ХАМАС президент Туреччини назвав "борцями опору".
В липні 2024 року Ердоган навіть допустив турецьке вторгнення в Ізраїль.
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