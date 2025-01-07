Турция может начать войну против Израиля

Официальный Тель-Авив получил отчет от экспертов, содержащий предупреждение о риске начала войны со стороны Турции. По их убеждению, для Израиля Анкара гораздо опаснее Ирана.
Главные тезисы
- Возрастает риск вторжения Турции в Израиль.
- Эксперты отмечают необходимость увеличения оборонного бюджета страны.
- Реджеп Тайип Эрдоган ранее уже намекал на свои планы касательно Израиля.
Израиль должен быть готов к любым действиям Турции
В отчете экспертов указано, что намерения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана взять под контроль бывшие территории Османской империи могут привести к усилению напряженности с Израилем и даже к началу войны.
Также аналитики призывают Тель-Авив не игнорировать риск того, что Турция значительно усилит свое влияние в Сирии.
На этом фоне раздался призыв увеличить оборонный бюджет Израиля еще на 15 миллиардов шекелей (4 миллиарда долларов) в течение следующих 5 лет, чтобы подготовить ЦАХАЛ к потенциальным вызовам.
Авторы отчета призывают власти страны сосредоточить внимание на усилении обороноспособности, например:
купить еще больше истребителей, самолетов-заправщиков, дронов и спутников для усиления возможностей Израиля наносить удары на большом расстоянии;
усовершенствовать и нарастить систему ПВО;
возвести крепкий барьер безопасности вдоль долины реки Иордан.
Что важно знать об отношениях Турции с Израилем
После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 и начала вторжения ЦАХАЛ в Газу в ответ, отношения официальных Анкары и Тель-Авива резко испортились.
Они и раньше были проблематичными, однако в противостоянии ХАМАСа с Израилем Реджеп Тайип Эрдоган занял откровенно проХАМАСовские позиции.
К примеру, турецкий лидер несколько раз публично обвинял Израиль в геноциде палестинцев и сравнивал израильское правительство с нацистами.
Более того, террористов ХАМАС президент Турции назвал "борцами сопротивления".
В июле 2024 года Эрдоган даже допустил турецкое вторжение в Израиль.
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