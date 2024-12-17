За словами американських високопосадовців, Туреччина та підконтрольні їй збройні формування стрімко збільшують військову присутність вздовж кордону з Сирією, ймовірно готуючись до нової масштабної військової операції.
Головні тези:
- Туреччина та її збройні формування активно збільшують військову присутність біля кордону з Сирією, що може свідчити про підготовку до нової військової операції.
- У складі військового контингенту Туреччини біля кордону з Сирією вже знаходяться бійці-повстанці, командос та артилерія, що свідчить про серйозні наміри дійти до активних бойових дій.
- Спроби дипломатичних переговорів між США, сирійськими курдами та Туреччиною зіткнулись з труднощями.
- Позиція США у питанні втручання Туреччини в сирійський конфлікт коливається, проте деякі кроки адміністрації Трампа в минулому сприяли зростанню напруженості та гуманітарній кризі в регіоні.
- Наступ Туреччини в Сирії може мати катастрофічні наслідки та спричинити масове переміщення цивільного населення, що потребуватиме активного міжнародного втручання для запобігання гуманітарної катастрофи.
Що відомо про підготовку Туреччини до бойових дій на території Сирії
Відомо, що до складу військового контингенту Туреччини поблизу кордону з Сирією входять бійці-повстанці, турецькі командос і велика кількість артилерії.
Турецькі сили дислокуються поблизу міста Айн-ель-Араб.
За словами одного з американських посадовців, Туреччина почала збільшувати військову присутність майже одразу після повалення режиму сирійського диктатора Башара Асада.
Посадовець зазначив, що дії Туреччини дуже нагадують сценарій 2019 року.
В понеділок, 16 грудня, представник цивільної адміністрації сирійських курдів Ільхам Ахмед звернувся до новообраного президента США Дональда Трампа з проханням чинити тиск на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
Що відомо про позицію США стосовно Туреччини
За інформацією журналістів видання, переговори щодо припинення вогню між сирійськими курдами і підтримуваними Туреччиною повстанцями в Айн-ель-Арабі за посередництва США провалились.
Також журналісти підкреслили, що під час першого президентського терміну Трамп частково вивів американські війська з північно-східної Сирії, після чого був відкрити шлях для широкомасштабного вторгнення Туреччини.
Тоді загинули і були змушені покинути свої домівки сотні тисяч сирійців. Пізніше адміністрація республіканця допомогла укласти угоду про припинення вогню.
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