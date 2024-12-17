Туреччина може готувати новий наступ у Сирії
Категорія
Світ
Дата публікації

Туреччина може готувати новий наступ у Сирії

Армія Туреччини
Read in English
Джерело:  The Wall Street Journal

За словами американських високопосадовців, Туреччина та підконтрольні їй збройні формування стрімко збільшують військову присутність вздовж кордону з Сирією, ймовірно готуючись до нової масштабної військової операції. 

Головні тези:

  • Туреччина та її збройні формування активно збільшують військову присутність біля кордону з Сирією, що може свідчити про підготовку до нової військової операції.
  • У складі військового контингенту Туреччини біля кордону з Сирією вже знаходяться бійці-повстанці, командос та артилерія, що свідчить про серйозні наміри дійти до активних бойових дій.
  •  Спроби дипломатичних переговорів між США, сирійськими курдами та Туреччиною зіткнулись з  труднощями.
  • Позиція США у питанні втручання Туреччини в сирійський конфлікт коливається, проте деякі кроки адміністрації Трампа в минулому сприяли зростанню напруженості та гуманітарній кризі в регіоні.
  • Наступ Туреччини в Сирії може мати катастрофічні наслідки та спричинити масове переміщення цивільного населення, що потребуватиме активного міжнародного втручання для запобігання гуманітарної катастрофи.

Що відомо про підготовку Туреччини до бойових дій на території Сирії

Відомо, що до складу військового контингенту Туреччини поблизу кордону з Сирією входять бійці-повстанці, турецькі командос і велика кількість артилерії.

Турецькі сили дислокуються поблизу міста Айн-ель-Араб.

Туреччина готується провести наступ на території Сирії
Армія Туреччини

За словами одного з американських посадовців, Туреччина почала збільшувати військову присутність майже одразу після повалення режиму сирійського диктатора Башара Асада.

Посадовець зазначив, що дії Туреччини дуже нагадують сценарій 2019 року.

В понеділок, 16 грудня, представник цивільної адміністрації сирійських курдів Ільхам Ахмед звернувся до новообраного президента США Дональда Трампа з проханням чинити тиск на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Мета Туреччини — встановити фактичний контроль над нашою землею до того, як ви вступите на посаду, змусивши вас взаємодіяти з ними як із правителями нашої території. Якщо Туреччина продовжить своє вторгнення, наслідки будуть катастрофічними, — заявляє Ільхам Ахмед у листі до Трампа.

Що відомо про позицію США стосовно Туреччини

За інформацією журналістів видання, переговори щодо припинення вогню між сирійськими курдами і підтримуваними Туреччиною повстанцями в Айн-ель-Арабі за посередництва США провалились.

Також журналісти підкреслили, що під час першого президентського терміну Трамп частково вивів американські війська з північно-східної Сирії, після чого був відкрити шлях для широкомасштабного вторгнення Туреччини.

Тоді загинули і були змушені покинути свої домівки сотні тисяч сирійців. Пізніше адміністрація республіканця допомогла укласти угоду про припинення вогню.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Асад перед втечею з Сирії брехав cвоїм поплічникам про військову допомогу Росії
Асад
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни скиглять. ГУР дізналося про нову проблему Путіна у Сирії
ГУР
солдат РФ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС обговорить закриття баз РФ із новою владою Сирії
ЄС обговорить закриття баз РФ із новою владою Сирії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?