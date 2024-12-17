За словами американських високопосадовців, Туреччина та підконтрольні їй збройні формування стрімко збільшують військову присутність вздовж кордону з Сирією, ймовірно готуючись до нової масштабної військової операції.

Що відомо про підготовку Туреччини до бойових дій на території Сирії

Відомо, що до складу військового контингенту Туреччини поблизу кордону з Сирією входять бійці-повстанці, турецькі командос і велика кількість артилерії.

Турецькі сили дислокуються поблизу міста Айн-ель-Араб.

Армія Туреччини

За словами одного з американських посадовців, Туреччина почала збільшувати військову присутність майже одразу після повалення режиму сирійського диктатора Башара Асада.

Посадовець зазначив, що дії Туреччини дуже нагадують сценарій 2019 року.

В понеділок, 16 грудня, представник цивільної адміністрації сирійських курдів Ільхам Ахмед звернувся до новообраного президента США Дональда Трампа з проханням чинити тиск на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Мета Туреччини — встановити фактичний контроль над нашою землею до того, як ви вступите на посаду, змусивши вас взаємодіяти з ними як із правителями нашої території. Якщо Туреччина продовжить своє вторгнення, наслідки будуть катастрофічними, — заявляє Ільхам Ахмед у листі до Трампа. Поширити

Що відомо про позицію США стосовно Туреччини

За інформацією журналістів видання, переговори щодо припинення вогню між сирійськими курдами і підтримуваними Туреччиною повстанцями в Айн-ель-Арабі за посередництва США провалились.

Також журналісти підкреслили, що під час першого президентського терміну Трамп частково вивів американські війська з північно-східної Сирії, після чого був відкрити шлях для широкомасштабного вторгнення Туреччини.

Тоді загинули і були змушені покинути свої домівки сотні тисяч сирійців. Пізніше адміністрація республіканця допомогла укласти угоду про припинення вогню.