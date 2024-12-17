По словам американских чиновников, Турция и подконтрольные ей вооруженные формирования стремительно увеличивают военное присутствие вдоль границы с Сирией, вероятно готовясь к новой масштабной военной операции.

Что известно о подготовке Турции к боевым действиям на территории Сирии

Известно, что в состав военного контингента Турции у границы с Сирией входят бойцы-повстанцы, турецкие коммандос и большое количество артиллерии.

Турецкие силы дислоцируются вблизи города Айн-эль-Араб.

Армия Турции

По словам одного из американских чиновников, Турция начала увеличивать военное присутствие почти сразу после свержения режима сирийского диктатора Башара Асада.

Чиновник отметил, что действия Турции очень напоминают сценарий 2019 года.

В понедельник, 16 декабря, представитель гражданской администрации сирийских курдов Ильхам Ахмед обратился к новоизбранному президенту США Дональду Трампу с просьбой оказать давление на президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

Цель Турции — установить фактический контроль над нашей землей до вступления в должность, заставив вас взаимодействовать с ними как с правителями нашей территории. Если Турция продолжит свое вторжение, последствия будут катастрофическими, — заявляет Ильхам Ахмед в письме Трампу. Поделиться

Что известно о позиции США в отношении Турции

По информации журналистов издания, переговоры по прекращению огня между сирийскими курдами и поддерживаемыми Турцией повстанцами в Айн-эль-Арабе при посредничестве США провалились.

Также журналисты подчеркнули, что в первый президентский срок Трамп частично вывел американские войска из северо-восточной Сирии, после чего был открыт путь для широкомасштабного вторжения Турции.

Тогда погибли и были вынуждены покинуть свои дома сотни тысяч сирийцев. Позже администрация республиканца помогла заключить соглашение о прекращении огня.