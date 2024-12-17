Турция может готовить новое наступление в Сирии
Категория
Мир
Дата публикации

Турция может готовить новое наступление в Сирии

Армия Турции
Read in English
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

По словам американских чиновников, Турция и подконтрольные ей вооруженные формирования стремительно увеличивают военное присутствие вдоль границы с Сирией, вероятно готовясь к новой масштабной военной операции.

Главные тезисы

  • Турция и ее вооруженные формирования готовятся к возможному новому наступлению в Сирии, увеличивая военное присутствие у границы.
  • США сталкиваются с трудностями в дипломатических переговорах между Турцией и сирийскими курдами, что усугубляет напряженность в регионе.
  • Последствия наступления Турции в Сирии могут быть катастрофическими, включая массовое перемещение гражданского населения и гуманитарную катастрофу.
  • Турция готовится провести наступление в Сирии, накапливая войска и установив контроль над определенными территориями.

Что известно о подготовке Турции к боевым действиям на территории Сирии

Известно, что в состав военного контингента Турции у границы с Сирией входят бойцы-повстанцы, турецкие коммандос и большое количество артиллерии.

Турецкие силы дислоцируются вблизи города Айн-эль-Араб.

Турция готовится провести наступление на территории Сирии
Армия Турции

По словам одного из американских чиновников, Турция начала увеличивать военное присутствие почти сразу после свержения режима сирийского диктатора Башара Асада.

Чиновник отметил, что действия Турции очень напоминают сценарий 2019 года.

В понедельник, 16 декабря, представитель гражданской администрации сирийских курдов Ильхам Ахмед обратился к новоизбранному президенту США Дональду Трампу с просьбой оказать давление на президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

Цель Турции — установить фактический контроль над нашей землей до вступления в должность, заставив вас взаимодействовать с ними как с правителями нашей территории. Если Турция продолжит свое вторжение, последствия будут катастрофическими, — заявляет Ильхам Ахмед в письме Трампу.

Что известно о позиции США в отношении Турции

По информации журналистов издания, переговоры по прекращению огня между сирийскими курдами и поддерживаемыми Турцией повстанцами в Айн-эль-Арабе при посредничестве США провалились.

Также журналисты подчеркнули, что в первый президентский срок Трамп частично вывел американские войска из северо-восточной Сирии, после чего был открыт путь для широкомасштабного вторжения Турции.

Тогда погибли и были вынуждены покинуть свои дома сотни тысяч сирийцев. Позже администрация республиканца помогла заключить соглашение о прекращении огня.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Асад перед бегством из Сирии врал своим приспешникам о военной помощи России
Асад
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне ноют. ГУР узнало о новой проблеме Путина в Сирии
ГУР
солдат РФ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС обсудит закрытие баз РФ с новой властью Сирии
ЕС обсудит закрытие баз РФ с новой властью Сирии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?