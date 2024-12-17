По словам американских чиновников, Турция и подконтрольные ей вооруженные формирования стремительно увеличивают военное присутствие вдоль границы с Сирией, вероятно готовясь к новой масштабной военной операции.
Главные тезисы
- Турция и ее вооруженные формирования готовятся к возможному новому наступлению в Сирии, увеличивая военное присутствие у границы.
- США сталкиваются с трудностями в дипломатических переговорах между Турцией и сирийскими курдами, что усугубляет напряженность в регионе.
- Последствия наступления Турции в Сирии могут быть катастрофическими, включая массовое перемещение гражданского населения и гуманитарную катастрофу.
- Турция готовится провести наступление в Сирии, накапливая войска и установив контроль над определенными территориями.
Что известно о подготовке Турции к боевым действиям на территории Сирии
Известно, что в состав военного контингента Турции у границы с Сирией входят бойцы-повстанцы, турецкие коммандос и большое количество артиллерии.
Турецкие силы дислоцируются вблизи города Айн-эль-Араб.
По словам одного из американских чиновников, Турция начала увеличивать военное присутствие почти сразу после свержения режима сирийского диктатора Башара Асада.
Чиновник отметил, что действия Турции очень напоминают сценарий 2019 года.
В понедельник, 16 декабря, представитель гражданской администрации сирийских курдов Ильхам Ахмед обратился к новоизбранному президенту США Дональду Трампу с просьбой оказать давление на президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.
Что известно о позиции США в отношении Турции
По информации журналистов издания, переговоры по прекращению огня между сирийскими курдами и поддерживаемыми Турцией повстанцами в Айн-эль-Арабе при посредничестве США провалились.
Также журналисты подчеркнули, что в первый президентский срок Трамп частично вывел американские войска из северо-восточной Сирии, после чего был открыт путь для широкомасштабного вторжения Турции.
Тогда погибли и были вынуждены покинуть свои дома сотни тысяч сирийцев. Позже администрация республиканца помогла заключить соглашение о прекращении огня.
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