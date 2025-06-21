Турция готова стать посредницей в переговорах США и Ирана

Ирану и США следует как можно скорее вернуться к техническим переговорам и провести встречи на уровне лидеров стран. Турция и дальше будет оказывать поддержку в дипломатическом процессе и готова быть посредником.
Главные тезисы
- Турция поддерживает инициативу по скорейшему возвращению к техническим переговорам между Ираном и США.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает к проведению встреч на уровне лидеров Ирана и США.
- Турция готова стать посредником в дипломатическом процессе между США и Ираном.
Эрдоган заявил о готовности посредничества между США и Ираном
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Эракчи сегодня в Стамбуле.
Эрдоган также отметил, что регион не сможет выдержать новую войну и что путь к разрешению ядерного спора лежит через переговоры.
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