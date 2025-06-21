Турция готова стать посредницей в переговорах США и Ирана

Ирану и США следует как можно скорее вернуться к техническим переговорам и провести встречи на уровне лидеров стран. Турция и дальше будет оказывать поддержку в дипломатическом процессе и готова быть посредником.

Эрдоган заявил о готовности посредничества между США и Ираном

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Эракчи сегодня в Стамбуле.

Турция готова выполнить свою роль, включая посредничество. Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

Эрдоган также отметил, что регион не сможет выдержать новую войну и что путь к разрешению ядерного спора лежит через переговоры.