Турция готова стать посредницей в переговорах США и Ирана
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Политика
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Турция готова стать посредницей в переговорах США и Ирана

Эрдоган
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Источник:  Укринформ

Ирану и США следует как можно скорее вернуться к техническим переговорам и провести встречи на уровне лидеров стран. Турция и дальше будет оказывать поддержку в дипломатическом процессе и готова быть посредником.

Главные тезисы

  • Турция поддерживает инициативу по скорейшему возвращению к техническим переговорам между Ираном и США.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает к проведению встреч на уровне лидеров Ирана и США.
  • Турция готова стать посредником в дипломатическом процессе между США и Ираном.

Эрдоган заявил о готовности посредничества между США и Ираном

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Эракчи сегодня в Стамбуле.

Турция готова выполнить свою роль, включая посредничество.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции

Эрдоган также отметил, что регион не сможет выдержать новую войну и что путь к разрешению ядерного спора лежит через переговоры.

По данным западных медиа, министр иностранных дел Ирана Аббас Эракчи планирует прибыть в Москву 23 июня для переговоров с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.

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