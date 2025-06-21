Ізраїль атакував найбільший ядерний центр Ірану

Вранці 21 червня авіація Ізраїлю завдала удару по найбільшому в Ірані ядерному дослідницькому центрі у провінції Ісфахан. Про це повідомила не лише місцева влада, а й президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Головні тези:
- Станом на 21 червня не було зафіксовано витоку небезпечних матеріалів.
- Попри це, мешканцям району було рекомендовано уникати зони удару через рятувальні операції.
Війна на Близькому Сході продовжує загострюватися
Влада Ірану стверджує, цього разу ЦАХАЛ атакував Ісфаханський центр ядерних технологій.
Що важливо розуміти, це головний об'єкт в іранській ядерній програмі.
Станом на 21 червня не відбулося витоку небезпечних матеріалів. Попри це, мешканцям порадили уникати зони удару через рятувальні операції.
Офіційний Тегеран стверджує, що їхня ППО частково перехопила ізраїльські ракети, хоча деякі з них все-таки влучили в ціль.
Що важливо розуміти, у перші дні війни ЦАХАЛ уже завдавав удару по Ісфаханському ядерному центру.
Саме тоді офіційний Тель-Авів оголосив про серйозні пошкодження об'єкта, однак представник Організації з атомної енергії Ірану стверджує, що ушкодження були незначними.
У МАГАТЕ виступили з чіткою заявою: чотири будівлі на території зазнали критичних руйнувань.
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