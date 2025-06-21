Ізраїль атакував найбільший ядерний центр Ірану
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Ізраїль атакував найбільший ядерний центр Ірану

Війна на Близькому Сході продовжує загостюватися
Джерело:  CNN

Вранці 21 червня авіація Ізраїлю завдала удару по найбільшому в Ірані ядерному дослідницькому центрі у провінції Ісфахан. Про це повідомила не лише місцева влада, а й президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Головні тези:

  • Станом на 21 червня не було зафіксовано витоку небезпечних матеріалів.
  • Попри це, мешканцям району було рекомендовано уникати зони удару через рятувальні операції.

Війна на Близькому Сході продовжує загострюватися

Влада Ірану стверджує, цього разу ЦАХАЛ атакував Ісфаханський центр ядерних технологій.

Що важливо розуміти, це головний об'єкт в іранській ядерній програмі.

Станом на 21 червня не відбулося витоку небезпечних матеріалів. Попри це, мешканцям порадили уникати зони удару через рятувальні операції.

Офіційний Тегеран стверджує, що їхня ППО частково перехопила ізраїльські ракети, хоча деякі з них все-таки влучили в ціль.

Більшість вибухів були викликані системами ППО, але частина — ворожими ударами, — заявив один з іранських посадовців.

Що важливо розуміти, у перші дні війни ЦАХАЛ уже завдавав удару по Ісфаханському ядерному центру.

Саме тоді офіційний Тель-Авів оголосив про серйозні пошкодження об'єкта, однак представник Організації з атомної енергії Ірану стверджує, що ушкодження були незначними.

У МАГАТЕ виступили з чіткою заявою: чотири будівлі на території зазнали критичних руйнувань.

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