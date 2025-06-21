Израиль атаковал крупнейший ядерный центр Ирана
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль атаковал крупнейший ядерный центр Ирана

Война на Ближнем Востоке продолжает обостряться
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Источник:  CNN

Утром 21 июня авиация Израиля нанесла удар по крупнейшему в Иране ядерному исследовательскому центру в провинции Исфахан. Об этом сообщили не только местные власти, но и президент Турции Реджеп Таип Эрдоган.

Главные тезисы

  • По состоянию на 21 июня не была зафиксирована утечка опасных материалов.
  • Несмотря на это, жителям района было рекомендовано избегать зоны удара из-за спасательных операций.

Война на Ближнем Востоке продолжает обостряться

Власти Ирана утверждают, что на этот раз ЦАХАЛ атаковал Исфаханский центр ядерных технологий.

Что важно понимать — это главный объект в иранской ядерной программе.

По состоянию на 21 июня не произошла утечка опасных материалов. Несмотря на это, жителям посоветовали избегать зоны удара из-за спасательных операций.

Официальный Тегеран утверждает, что их ПВО частично перехватила израильские ракеты, хотя некоторые из них все же попали в цель.

Большинство взрывов были вызваны системами ПВО, но часть — вражескими ударами, — заявил один из иранских чиновников.

Что важно понимать, в первые дни войны ЦАХАЛ уже наносил удар по Исфаханскому ядерному центру.

В это время официальный Тель-Авив объявил о серьезных повреждениях объекта, однако представитель Организации по атомной энергии Ирана утверждает, что повреждения были незначительными.

В МАГАТЭ выступили с четким заявлением: четыре здания на территории подверглись критическим разрушениям.

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