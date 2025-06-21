Израиль атаковал крупнейший ядерный центр Ирана

Утром 21 июня авиация Израиля нанесла удар по крупнейшему в Иране ядерному исследовательскому центру в провинции Исфахан. Об этом сообщили не только местные власти, но и президент Турции Реджеп Таип Эрдоган.
Главные тезисы
- По состоянию на 21 июня не была зафиксирована утечка опасных материалов.
- Несмотря на это, жителям района было рекомендовано избегать зоны удара из-за спасательных операций.
Война на Ближнем Востоке продолжает обостряться
Власти Ирана утверждают, что на этот раз ЦАХАЛ атаковал Исфаханский центр ядерных технологий.
Что важно понимать — это главный объект в иранской ядерной программе.
По состоянию на 21 июня не произошла утечка опасных материалов. Несмотря на это, жителям посоветовали избегать зоны удара из-за спасательных операций.
Официальный Тегеран утверждает, что их ПВО частично перехватила израильские ракеты, хотя некоторые из них все же попали в цель.
Что важно понимать, в первые дни войны ЦАХАЛ уже наносил удар по Исфаханскому ядерному центру.
В это время официальный Тель-Авив объявил о серьезных повреждениях объекта, однако представитель Организации по атомной энергии Ирана утверждает, что повреждения были незначительными.
В МАГАТЭ выступили с четким заявлением: четыре здания на территории подверглись критическим разрушениям.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-