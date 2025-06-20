Иран осуществил ракетные обстрелы городов Израиля — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Иран осуществил ракетные обстрелы городов Израиля — видео

Хайфа
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Источник:  Ynet

Иранские войска 20 июня в очередной раз атаковали Израиль ракетами. В городе Хайфа был "прилет".

Главные тезисы

  • Иранские войска осуществили ракетные обстрелы городов Израиля, в результате чего два человека серьезно пострадали в Хайфе.
  • Удары баллистики произошли в нескольких израильских городах, включая Хайфу, Тель-Авив, Бней-Брак, Беэр-Шеву и Ашкелон.
  • Израильская национальная медицинская служба сообщила о пострадавших в результате атаки на Хайфу и публикует фотографии последствий ракетной атаки.

Иран атаковал ракетами Хайфу

Издание со ссылкой на израильскую национальную медицинскую службу MDA сообщает, что в результате атаки на Хайфу по меньшей мере два человека серьезно пострадали.

Это произошло вследствие прямого удара баллистики.

В сети уже публикуют фото последствий удара по Хайфе. После атаки над городом взвился густой дым.

Также сообщают о падении ракет или их обломков не только в Хайфе, но и в Тель-Авиве, Бней-Браке, Беэр-Шеве и Ашкелоне.

Ракетный обстрел Израиля по Ирану.

Всего Иран выпустил по Израилю около 20 ракет.

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