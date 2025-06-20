Иран осуществил ракетные обстрелы городов Израиля — видео

Иранские войска 20 июня в очередной раз атаковали Израиль ракетами. В городе Хайфа был "прилет".

Иран атаковал ракетами Хайфу

Издание со ссылкой на израильскую национальную медицинскую службу MDA сообщает, что в результате атаки на Хайфу по меньшей мере два человека серьезно пострадали.

Это произошло вследствие прямого удара баллистики.

В сети уже публикуют фото последствий удара по Хайфе. После атаки над городом взвился густой дым.

Также сообщают о падении ракет или их обломков не только в Хайфе, но и в Тель-Авиве, Бней-Браке, Беэр-Шеве и Ашкелоне.

Ракетный обстрел Израиля по Ирану.