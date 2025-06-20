Іран здійснив ракетний обстріл міст Ізраїлю — відео
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Іран здійснив ракетний обстріл міст Ізраїлю — відео

Хайфа
Джерело:  Ynet

Іранські війська 20 червня вчергове атакували Ізраїль ракетами. У місті Хайфа був "приліт".

Головні тези:

  • Іранські війська здійснили ракетний обстріл міст Ізраїлю, внаслідок чого двоє людей серйозно постраждали в Хайфі.
  • Удари балістикою відбулися у Хайфі, Тель-Авіві, Бней-Браку, Беер-Шеві та Ашкелоні.
  • Мережа публікує фотографії наслідків ракетної атаки, яка призвела до здійняття густого диму над містами.

Іран атакував ракетами Хайфу

Видання з посиланням на ізраїльську національну медичну службу MDA повідомляє, що внаслідок атаки на Хайфу щонайменше двоє людей серйозно постраждали.

Це сталося внаслідок прямого удару балістикою.

У мережі вже публікують фото наслідків удару по Хайфі. Після атаки над містом здійнявся густий дим.

Також повідомляють про падіння ракет або їхніх уламків не тільки в Хайфі, а й у Тель-Авіві, Бней-Браку, Беер-Шеві та Ашкелоні.

Ракетний обстріл Ізраїлю Іраном

Всього Іран випустив по Ізраїлю близько 20 ракет.

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