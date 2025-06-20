Іран здійснив ракетний обстріл міст Ізраїлю — відео

Іранські війська 20 червня вчергове атакували Ізраїль ракетами. У місті Хайфа був "приліт".
Головні тези:
- Іранські війська здійснили ракетний обстріл міст Ізраїлю, внаслідок чого двоє людей серйозно постраждали в Хайфі.
- Удари балістикою відбулися у Хайфі, Тель-Авіві, Бней-Браку, Беер-Шеві та Ашкелоні.
- Мережа публікує фотографії наслідків ракетної атаки, яка призвела до здійняття густого диму над містами.
Іран атакував ракетами Хайфу
Видання з посиланням на ізраїльську національну медичну службу MDA повідомляє, що внаслідок атаки на Хайфу щонайменше двоє людей серйозно постраждали.
Це сталося внаслідок прямого удару балістикою.
У мережі вже публікують фото наслідків удару по Хайфі. Після атаки над містом здійнявся густий дим.
Також повідомляють про падіння ракет або їхніх уламків не тільки в Хайфі, а й у Тель-Авіві, Бней-Браку, Беер-Шеві та Ашкелоні.
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