Іран здійснив ракетний обстріл міст Ізраїлю — відео

Іранські війська 20 червня вчергове атакували Ізраїль ракетами. У місті Хайфа був "приліт".

Іран атакував ракетами Хайфу

Видання з посиланням на ізраїльську національну медичну службу MDA повідомляє, що внаслідок атаки на Хайфу щонайменше двоє людей серйозно постраждали.

Це сталося внаслідок прямого удару балістикою.

У мережі вже публікують фото наслідків удару по Хайфі. Після атаки над містом здійнявся густий дим.

Також повідомляють про падіння ракет або їхніх уламків не тільки в Хайфі, а й у Тель-Авіві, Бней-Браку, Беер-Шеві та Ашкелоні.

Ракетний обстріл Ізраїлю Іраном