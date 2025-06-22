Иран впервые отреагировал на масштабную атаку США

Шеф иранской дипломатии Аббас Арагчи публично заявил, что его страна "оставляет за собой все возможные варианты защиты" после мощных ударов Штатов по ядерным объектам Ирана.
Главные тезисы
- Иран обвиняет США в нарушении международного права.
- Последние события будут иметь длительные последствия и спровоцировали возмущение среди членов ООН.
Иран пригрозил США ответом
Ночью 22 июня авиация Соединенных Штатов атаковала три ядерных объекта в Иране.
На эту атаку первым отреагировал глава МИД страны, он сослался на Устав ООН.
По словам последнего, официальный Тегеран оставляет за собой "все возможные варианты защиты".
Кроме того, в своем новом заявлении шеф иранской дипломатии обвинил Штаты в нарушении Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия.
Стоит также отметить, что президент США Дональд Трамп предостерег Иран от "любой мести".
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