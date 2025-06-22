Иран впервые отреагировал на масштабную атаку США

Шеф иранской дипломатии Аббас Арагчи публично заявил, что его страна "оставляет за собой все возможные варианты защиты" после мощных ударов Штатов по ядерным объектам Ирана.

Иран пригрозил США ответом

Ночью 22 июня авиация Соединенных Штатов атаковала три ядерных объекта в Иране.

На эту атаку первым отреагировал глава МИД страны, он сослался на Устав ООН.

По словам последнего, официальный Тегеран оставляет за собой "все возможные варианты защиты".

В соответствии с Уставом ООН и его положениями, предоставляющими право на законную самооборону, Иран оставляет за собой все возможные варианты для защиты своего суверенитета, интересов и народа. Аббас Арагчи Глава МИД Ирана

Кроме того, в своем новом заявлении шеф иранской дипломатии обвинил Штаты в нарушении Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия.

События этого утра возмутительны и будут иметь длительные последствия. Каждый член ООН должен быть глубоко обеспокоен этим крайне опасным, беззаконным и преступным поведением, — добавил Арагчи. Поделиться

Стоит также отметить, что президент США Дональд Трамп предостерег Иран от "любой мести".