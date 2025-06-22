Иран впервые отреагировал на масштабную атаку США
Категория
Мир
Дата публикации

Иран впервые отреагировал на масштабную атаку США

Иран пригрозил США ответом
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Источник:  online.ua

Шеф иранской дипломатии Аббас Арагчи публично заявил, что его страна "оставляет за собой все возможные варианты защиты" после мощных ударов Штатов по ядерным объектам Ирана.

Главные тезисы

  • Иран обвиняет США в нарушении международного права.
  • Последние события будут иметь длительные последствия и спровоцировали возмущение среди членов ООН.

Иран пригрозил США ответом

Ночью 22 июня авиация Соединенных Штатов атаковала три ядерных объекта в Иране.

На эту атаку первым отреагировал глава МИД страны, он сослался на Устав ООН.

По словам последнего, официальный Тегеран оставляет за собой "все возможные варианты защиты".

В соответствии с Уставом ООН и его положениями, предоставляющими право на законную самооборону, Иран оставляет за собой все возможные варианты для защиты своего суверенитета, интересов и народа.

Аббас Арагчи

Аббас Арагчи

Глава МИД Ирана

Кроме того, в своем новом заявлении шеф иранской дипломатии обвинил Штаты в нарушении Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия.

События этого утра возмутительны и будут иметь длительные последствия. Каждый член ООН должен быть глубоко обеспокоен этим крайне опасным, беззаконным и преступным поведением, — добавил Арагчи.

Стоит также отметить, что президент США Дональд Трамп предостерег Иран от "любой мести".

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