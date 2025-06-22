Масштабная атака США на Иран — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Масштабная атака США на Иран — что известно

Donald Trump
Трамп приказал атаковать Иран
Read in English
Читати українською

Ночью 22 июня военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки нанесли мощные удары по ядерной инфраструктуре Ирана, в том числе по самому защищенному объекту в Фордо. Такой приказ отдал американский лидер Дональд Трамп.

Главные тезисы

  • США использовали для атак стратегические бомбардировщики B-2.
  • Также подлодки типа "Огайо" выпустили 30 ракет Tomahawk по объектам в Натанге и Исфахане.

Трамп приказал атаковать Иран

Мы успешно завершили атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты находятся за пределами воздушного пространства Ирана.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам американского лидера, на главный иранский ядерный объект — Фордо — был сброшен весь боезапас бомб.

Кроме того, указано, что все экипажи вернулись домой.

Что важно понимать, именно Фордо — самый защищенный ядерный комплекс Ирана, расположенный глубоко под землей.

Как сообщили журналистам в Пентагоне, по нему нанесли удары стратегические бомбардировщики B-2. Вполне вероятно, они использовали специальные боеприпасы, способные проникать в укрепление такого типа.

Fox News утверждает, что США сбросили шесть бомб GBU-57 на ядерный объект в Фордо.

Кроме того, было выпущено 30 ракет Tomahawk, запущенных с подлодок типа "Огайо" по ядерным объектам в Натанге и Исфахане.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль атаковал крупнейший ядерный центр Ирана
Война на Ближнем Востоке продолжает обостряться
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США передислоцировали бомбардировщики B-2 в направлении Ирана — что это значит
B-2
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Турция готова стать посредницей в переговорах США и Ирана
Эрдоган

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?