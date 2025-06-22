Масштабная атака США на Иран — что известно

Ночью 22 июня военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки нанесли мощные удары по ядерной инфраструктуре Ирана, в том числе по самому защищенному объекту в Фордо. Такой приказ отдал американский лидер Дональд Трамп.
Главные тезисы
- США использовали для атак стратегические бомбардировщики B-2.
- Также подлодки типа "Огайо" выпустили 30 ракет Tomahawk по объектам в Натанге и Исфахане.
Трамп приказал атаковать Иран
По словам американского лидера, на главный иранский ядерный объект — Фордо — был сброшен весь боезапас бомб.
Кроме того, указано, что все экипажи вернулись домой.
Что важно понимать, именно Фордо — самый защищенный ядерный комплекс Ирана, расположенный глубоко под землей.
Как сообщили журналистам в Пентагоне, по нему нанесли удары стратегические бомбардировщики B-2. Вполне вероятно, они использовали специальные боеприпасы, способные проникать в укрепление такого типа.
Fox News утверждает, что США сбросили шесть бомб GBU-57 на ядерный объект в Фордо.
Кроме того, было выпущено 30 ракет Tomahawk, запущенных с подлодок типа "Огайо" по ядерным объектам в Натанге и Исфахане.
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