Масштабная атака США на Иран — что известно

Ночью 22 июня военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки нанесли мощные удары по ядерной инфраструктуре Ирана, в том числе по самому защищенному объекту в Фордо. Такой приказ отдал американский лидер Дональд Трамп.

Трамп приказал атаковать Иран

Мы успешно завершили атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Дональд Трамп Президент США

По словам американского лидера, на главный иранский ядерный объект — Фордо — был сброшен весь боезапас бомб.

Кроме того, указано, что все экипажи вернулись домой.

Что важно понимать, именно Фордо — самый защищенный ядерный комплекс Ирана, расположенный глубоко под землей.

Как сообщили журналистам в Пентагоне, по нему нанесли удары стратегические бомбардировщики B-2. Вполне вероятно, они использовали специальные боеприпасы, способные проникать в укрепление такого типа.

Fox News утверждает, что США сбросили шесть бомб GBU-57 на ядерный объект в Фордо.