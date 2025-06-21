США передислоцировали бомбардировщики B-2 в направлении Ирана — что это значит

ВВС США 21 июня передислоцируют шесть бомбардировщиков B-2 из штата Миссури на остров Гуам, расположенный в западной части Тихого океана.
Главные тезисы
- Передислокация шести бомбардировщиков B-2 в направлении Ирана свидетельствует о повышенной напряженности в регионе и готовности США к военным действиям.
- Бомбардировщики B-2 являются единственными носителями сверхтяжелой противобункерной бомбы GBU-57 MOP, самой мощной неядерной бомбы в мире.
- Основной целью возможных ударов может стать ядерный объект в Фордо на территории Ирана.
США передислоцировали бомбардировщики B-2 в направлении Ирана
Израильтяне утром информировали, что речь идет о двух бортах, однако днем (по Киеву) журналисты Fox News уточнили, что речь идет о шести самолетах.
Такое перемещение медиа однозначно связывается с подготовкой США к возможным ударам по объектам бункерного типа на территории Ирана, для которых израильской боевой авиации не хватает собственных мощностей. В частности, по ядерному объекту Ирана в Фордо.
По данным OSINT-проекта Aircraft Spots, бомбардировщики отправились с базы Вайтмэн в штате Миссури в составе двух групп — MYTEE11 FLT и MYTEE21 FLT.
Самолеты этого типа являются единственными носителями сверхтяжелой противобункерной бомбы GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator), которая считается самой мощной неядерной бомбой в мире.
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