США передислоцировали бомбардировщики B-2 в направлении Ирана — что это значит

ВВС США 21 июня передислоцируют шесть бомбардировщиков B-2 из штата Миссури на остров Гуам, расположенный в западной части Тихого океана.

США передислоцировали бомбардировщики B-2 в направлении Ирана

Израильтяне утром информировали, что речь идет о двух бортах, однако днем (по Киеву) журналисты Fox News уточнили, что речь идет о шести самолетах.

Такое перемещение медиа однозначно связывается с подготовкой США к возможным ударам по объектам бункерного типа на территории Ирана, для которых израильской боевой авиации не хватает собственных мощностей. В частности, по ядерному объекту Ирана в Фордо.

По данным OSINT-проекта Aircraft Spots, бомбардировщики отправились с базы Вайтмэн в штате Миссури в составе двух групп — MYTEE11 FLT и MYTEE21 FLT.

Самолеты этого типа являются единственными носителями сверхтяжелой противобункерной бомбы GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator), которая считается самой мощной неядерной бомбой в мире.