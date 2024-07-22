США разместили на границе с Украиной стратегические бомбардировщики. Какая причина

США разместили два межконтинентальных стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress на 57-й авиабазе ВВС Румынии Михаил Когелничану. Они будут участвовать в операции Bomber Task Force Europe.

Бомбардировщики США разместили в Румынии у границы с Украиной

На новом месте они будут действовать в составе 20-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи ВВС США, а также начнут взаимодействовать с силами НАТО.

Во время прибытия на авиабазу Михаил Когелничану самолеты B-52 в сопровождении истребителей из Румынии и Финляндии провели совместный полет. В рамках развертывания они будут действовать как 20-я экспедиционная бомбардировочная эскадрилья, интегрируясь с НАТО и другими международными партнерами для улучшения безопасности в зоне ответственности Европейского командования ВС США.

Фото — www.eucom.mil

Это первый случай, когда американские стратегические бомбардировщики действуют в Румынии.

В условиях глобальной нестабильности важно поддерживать устойчивые возможности на больших дистанциях. Эта операция позволяет усовершенствовать тактику и взаимодействие наших войск, — отметил генерал Джеймс Хекер, командующий USAFE-AFAFRICA. Поделиться

Фото — www.eucom.mil

США активно поддерживают союзников по НАТО через миссии BTF, что позволяет USAFE-AFAFRICA эффективно применять силы в Европе, создавая стратегическую уверенность и сдерживая потенциальных противников.

Мы будем работать с союзниками на восточном фланге для обеспечения безопасности и стабильности в регионе, — отметил Хекер. Поделиться

Развертывание американских стратегических бомбардировщиков демонстрирует готовность США и НАТО к координации и защите Североатлантического союза.

Войска США в Европе

Еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину Соединенные Штаты решили перебросить в Европу 3 тысячи своих военных.