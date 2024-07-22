США разместили на границе с Украиной стратегические бомбардировщики. Какая причина

США разместили два межконтинентальных стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress на 57-й авиабазе ВВС Румынии Михаил Когелничану. Они будут участвовать в операции Bomber Task Force Europe.
Главные тезисы
- Это первый случай действий американских бомбардировщиков в Румынии, направленный на улучшение безопасности в зоне ответственности Европейского командования ВС США.
- Активная поддержка союзников по НАТО через миссии BTF помогает создать стратегическую уверенность и сдерживать потенциальных противников в регионе.
- Развертывание американских стратегических бомбардировщиков демонстрирует готовность США и НАТО к координации и защите Североатлантического союза.
Бомбардировщики США разместили в Румынии у границы с Украиной
На новом месте они будут действовать в составе 20-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи ВВС США, а также начнут взаимодействовать с силами НАТО.
Во время прибытия на авиабазу Михаил Когелничану самолеты B-52 в сопровождении истребителей из Румынии и Финляндии провели совместный полет. В рамках развертывания они будут действовать как 20-я экспедиционная бомбардировочная эскадрилья, интегрируясь с НАТО и другими международными партнерами для улучшения безопасности в зоне ответственности Европейского командования ВС США.
Это первый случай, когда американские стратегические бомбардировщики действуют в Румынии.
США активно поддерживают союзников по НАТО через миссии BTF, что позволяет USAFE-AFAFRICA эффективно применять силы в Европе, создавая стратегическую уверенность и сдерживая потенциальных противников.
Развертывание американских стратегических бомбардировщиков демонстрирует готовность США и НАТО к координации и защите Североатлантического союза.
Войска США в Европе
Еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину Соединенные Штаты решили перебросить в Европу 3 тысячи своих военных.
При этом недавно CNN сообщало, что большинство вооружений из нового пакета помощи США заранее размещены в Германии и Польше. Благодаря этому доставка в Украину будет ускорена.
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