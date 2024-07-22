США розмістили на кордоні з Україною стратегічні бомбардувальники. Яка причина

США розмістили два міжконтинентальних стратегічних бомбардувальники B-52 Stratofortress на 57-й авіабазі ВПС Румунії Міхаїл Когелничану. Вони братимуть участь в операції Bomber Task Force Europe.
Головні тези:
- Ця дія сприяє підвищенню безпеки в регіоні шляхом покращення та планування спільних дій з силами НАТО.
- Стратегічна присутність США у Європі підтримує союзників, створює стратегічну впевненість та відступає потенційних супротивників.
- Це розгортання є сигналом готовності США і НАТО до координації та захисту Північноатлантичного союзу.
Бомбардувальники США розмістили в Румунії біля кордону з Україною
Як зазначається, на новому місці вони діятимуть у складі 20-ї експедиційної бомбардувальної ескадрильї ВПС США, а також почнуть взаємодіяти з силами НАТО.
Під час прибуття на авіабазу Міхаїл Когелничану, літаки B-52 у супроводі винищувачів із Румунії та Фінляндії провели спільний політ. У рамках розгортання вони діятимуть як 20-та експедиційна бомбардувальна ескадрилья, інтегруючись із НАТО та іншими міжнародними партнерами для поліпшення безпеки в зоні відповідальності Європейського командування ЗС США.
Це перший випадок, коли американські стратегічні бомбардувальники діють у Румунії.
США активно підтримують союзників по НАТО через місії BTF, що дає змогу USAFE-AFAFRICA ефективно застосовувати сили в Європі, створюючи стратегічну впевненість і стримуючи потенційних супротивників.
Розгортання американських стратегічних бомбардувальників демонструє готовність США і НАТО до координації та захисту Північноатлантичного союзу.
Війська США в Європі
Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати вирішили перекинути до Європи 3 тисячі своїх військових.
При цьому нещодавно CNN повідомляло, що більшість озброєнь із нового пакету допомоги США заздалегідь розміщено у Німеччині та Польщі. Завдяки цьому доставка до України буде прискорена.
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