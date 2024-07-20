США оприлюднили секретні дані про свій ядерний арсенал

Зʼявилася розсекречена інформація про запаси ядерної зброї США

Згідно з даними Національного агентства з ядерної безпеки США, станом на вересень 2023 року американський арсенал налічував 3 748 ядерних боєголовок. Це на 88% менше від максимального рівня (31 255) наприкінці 1967-го і на 83% менше від рівня (22 217) наприкінці 1989 року, коли впала Берлінська стіна.

Фото — energy.gov/nnsa

З 1994-го по 2023 рік Сполучені Штати демонтували 12 088 ядерних боєголовок. З 30 вересня 2020 року Сполучені Штати демонтували 405 ядерних боєголовок.

Ще близько 2 000 ядерних боєголовок наразі виведені з експлуатації та очікують на демонтаж.

Кількість нестратегічного ядерного озброєння США скоротилася більш ніж на 90% з 30 вересня 1991 року.

Нестратегічна ядерна зброя

Нагадаємо, що цього року США та Китай відновили переговори щодо ядерної зброї вперше за п'ять років.

За словами двох американських делегатів, представники Пекіна заявили, що не вдаватимуться до погроз застосувати ядерну зброю через ситуацію навколо Тайваню.

Китайці дали такі запевнення після того, як їхні американські співрозмовники висловили занепокоєння, що Пекін може застосувати ядерну зброю або погрожувати її застосуванням, якщо зазнає поразки в конфлікті навколо Тайваню. Адже, як відомо, Пекін розглядає острів як свою територію.

Окрім цього стало відомо, що США розробляють більш жорстку стратегію щодо ядерної зброї.