США обнародовали секретные данные о своем ядерном арсенале

Соединенные Штаты обнародовали новую рассекреченную информацию об американских запасах ядерного оружия.
Главные тезисы
- Американский ядерный арсенал состоит из 3748 боеголовок, что является значительным снижением по сравнению с предыдущими десятилетиями.
- США активно демонтируют ядерное оружие, с 1994 по 2023 год было демонтировано 12 088 боеголовок, еще около 2 000 ожидают демонтажа.
- Число нестратегического ядерного вооружения в США сократилось более чем на 90% с начала 90-х годов.
Появилась рассекреченная информация о запасах ядерного оружия США
Согласно данным Национального агентства по ядерной безопасности США, по состоянию на сентябрь 2023 года американский арсенал насчитывал 3748 ядерных боеголовок . Это на 88% меньше максимального уровня (31255) в конце 1967-го и на 83% меньше уровня (22217) в конце 1989 года, когда упала Берлинская стена.
С 1994 по 2023 год Соединенные Штаты демонтировали 12 088 ядерных боеголовок. С 30 сентября 2020 г. Соединенные Штаты демонтировали 405 ядерных боеголовок.
Еще около 2 000 ядерных боеголовок выведены из эксплуатации и ожидают демонтаж.
Число нестратегического ядерного вооружения США сократилось более чем на 90% с 30 сентября 1991 года.
Нестратегическое ядерное оружие
Напомним, что в этом году США и Китай возобновили переговоры по ядерному оружию впервые за пять лет.
По словам двух американских делегатов, представители Пекина заявили, что не будут прибегать к угрозам применить ядерное оружие из-за ситуации вокруг Тайваня.
Китайцы дали такие заверения после того, как их американские собеседники выразили обеспокоенность, что Пекин может применить ядерное оружие или угрожать его применением, если терпит поражение в конфликте вокруг Тайваня. Ведь, как известно, Пекин рассматривает остров как свою территорию.
Кроме этого стало известно, что США разрабатывают более жесткую стратегию ядерного оружия.
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