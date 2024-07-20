США обнародовали секретные данные о своем ядерном арсенале
Категория
Мир
Дата публикации

США обнародовали секретные данные о своем ядерном арсенале

США обнародовали секретные данные о своем ядерном арсенале
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Источник:  online.ua

Соединенные Штаты обнародовали новую рассекреченную информацию об американских запасах ядерного оружия.

Главные тезисы

  • Американский ядерный арсенал состоит из 3748 боеголовок, что является значительным снижением по сравнению с предыдущими десятилетиями.
  • США активно демонтируют ядерное оружие, с 1994 по 2023 год было демонтировано 12 088 боеголовок, еще около 2 000 ожидают демонтажа.
  • Число нестратегического ядерного вооружения в США сократилось более чем на 90% с начала 90-х годов.

Появилась рассекреченная информация о запасах ядерного оружия США

Согласно данным Национального агентства по ядерной безопасности США, по состоянию на сентябрь 2023 года американский арсенал насчитывал 3748 ядерных боеголовок . Это на 88% меньше максимального уровня (31255) в конце 1967-го и на 83% меньше уровня (22217) в конце 1989 года, когда упала Берлинская стена.

Фото — energy.gov/nnsa

С 1994 по 2023 год Соединенные Штаты демонтировали 12 088 ядерных боеголовок. С 30 сентября 2020 г. Соединенные Штаты демонтировали 405 ядерных боеголовок.

Еще около 2 000 ядерных боеголовок выведены из эксплуатации и ожидают демонтаж.

Число нестратегического ядерного вооружения США сократилось более чем на 90% с 30 сентября 1991 года.

Нестратегическое ядерное оружие

Напомним, что в этом году США и Китай возобновили переговоры по ядерному оружию впервые за пять лет.

По словам двух американских делегатов, представители Пекина заявили, что не будут прибегать к угрозам применить ядерное оружие из-за ситуации вокруг Тайваня.

Китайцы дали такие заверения после того, как их американские собеседники выразили обеспокоенность, что Пекин может применить ядерное оружие или угрожать его применением, если терпит поражение в конфликте вокруг Тайваня. Ведь, как известно, Пекин рассматривает остров как свою территорию.

Кроме этого стало известно, что США разрабатывают более жесткую стратегию ядерного оружия.

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