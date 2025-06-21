США передислокували бомбардувальники B-2 у напрямку Ірану — що це означає

ВПС США 21 червня передислоковують шість бомбардувальників B-2 зі штату Міссурі до острова Гуам, що у західній частині Тихого океану.

США передислокували бомбардувальники B-2 у напрямку Ірану

Ізраїльтяни ранком інформували, що йдеться про два борти, однак вдень (за Києвом) журналісти Fox News уточнили, що мова про шість літаків.

Таке переміщення медіа однозначно пов'язують із підготовкою США до ймовірних ударів по об'єктах бункерного типу на території Ірану, для яких ізраїльській бойовій авіації бракує власних потужностей. Зокрема по ядерному об’єкту Ірану у Фордо.

За даними OSINT-проєкту Aircraft Spots, бомбардувальники вирушили з бази Вайтмен, що в штаті Міссурі, у складі двох груп — MYTEE11 FLT та MYTEE21 FLT.

Літаки цього типу наразі є єдиними носіями надважкої протибункерної бомби GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator), яка вважається найпотужнішою неядерною бомбою у світі.