США перекидають бомбардувальники до Європи — що відбувається
Категорія
Світ
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США перекидають бомбардувальники до Європи — що відбувається

бомбардувальники США

Офіційний Вашингтон заявив про перекидання до Європи американських стратегічних бомбардувальників. Що важливо розуміти, вони візьмуть участь у навчаннях з союзниками і партнерами по НАТО.

Головні тези:

  • Екіпажі американських бомбардувальників тренуватимуться і діятимуть разом із союзниками.
  • До нових навчань Dynamic Front-25 та Lightning Strike-24 приєднаються близько 3600 військових з 28 країн.

Що відомо про нові навчання НАТО

З офіційною заявою з цього приводу вже виступило Європейське Командування Збройних сил США.

Згідно з останніми даними, розгортання почнеться з того, що бомбардувальники ВПС США літатимуть за заздалегідь розробленим планом польоту через міжнародний повітряний простір і з відповідними дипломатичними дозволами.

Окрім того, наголошується, що екіпажі американських бомбардувальників тренуватимуться і діятимуть разом із союзниками і партнерами по НАТО протягом кількох тижнів.

Таким чином Білий дім хоче продемонструвати прихильність американського народу глобальній безпеці та стабільності.

Як уже згадувалося раніше, 2 тижні тому Північноатлантичний альянс розпочав щорічні ядерні навчання Steadfast Noon.

Що відомо про майбутні великі артилерійські навчання НАТО

Як вдалося дізнатися журналістам, уже в листопаді у фінській Лапландії повинні розпочатися масштабні артилерійські навчання НАТО.

Окрім того, наголошується, що вони є частиною найбільшого такого тренування для військових НАТО одразу у кількох країнах.

Навчання із назвою Lightning Strike-24 проходитимуть в районі Роваярві та Рованіемі з 4 по 28 листопада. У цей час в регіоні вже настає сувора зима, а світловий день під кінець місяця триває лише кілька годин.

Згідно з останніми даними, до цих навчань приєднаються близько 3600 військових, з яких 1250 — військовослужбовці інших союзників у НАТО, зокрема США, Британії, Швеції, Естонії, Данії, Чехії. Також в них візьму участь прикордонники і Повітряні сили.

Ці маневри є частиною навчань Dynamic Front-25, що проходитимуть також в Естонії, Данії, Румунії та Польщі за участі загалом 28 країн.

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