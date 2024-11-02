США перекидають бомбардувальники до Європи — що відбувається

Офіційний Вашингтон заявив про перекидання до Європи американських стратегічних бомбардувальників. Що важливо розуміти, вони візьмуть участь у навчаннях з союзниками і партнерами по НАТО.
Головні тези:
- Екіпажі американських бомбардувальників тренуватимуться і діятимуть разом із союзниками.
- До нових навчань Dynamic Front-25 та Lightning Strike-24 приєднаються близько 3600 військових з 28 країн.
Що відомо про нові навчання НАТО
З офіційною заявою з цього приводу вже виступило Європейське Командування Збройних сил США.
Згідно з останніми даними, розгортання почнеться з того, що бомбардувальники ВПС США літатимуть за заздалегідь розробленим планом польоту через міжнародний повітряний простір і з відповідними дипломатичними дозволами.
Окрім того, наголошується, що екіпажі американських бомбардувальників тренуватимуться і діятимуть разом із союзниками і партнерами по НАТО протягом кількох тижнів.
Таким чином Білий дім хоче продемонструвати прихильність американського народу глобальній безпеці та стабільності.
Як уже згадувалося раніше, 2 тижні тому Північноатлантичний альянс розпочав щорічні ядерні навчання Steadfast Noon.
Що відомо про майбутні великі артилерійські навчання НАТО
Як вдалося дізнатися журналістам, уже в листопаді у фінській Лапландії повинні розпочатися масштабні артилерійські навчання НАТО.
Окрім того, наголошується, що вони є частиною найбільшого такого тренування для військових НАТО одразу у кількох країнах.
Згідно з останніми даними, до цих навчань приєднаються близько 3600 військових, з яких 1250 — військовослужбовці інших союзників у НАТО, зокрема США, Британії, Швеції, Естонії, Данії, Чехії. Також в них візьму участь прикордонники і Повітряні сили.
Ці маневри є частиною навчань Dynamic Front-25, що проходитимуть також в Естонії, Данії, Румунії та Польщі за участі загалом 28 країн.
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