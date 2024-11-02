США перебрасывают бомбардировщики в Европу — что происходит

Официальный Вашингтон заявил о перебрасывании в Европу американских стратегических бомбардировщиков. Что важно понимать, они примут участие в учениях с союзниками и партнерами по НАТО.

Что известно о новых учениях НАТО

С официальным заявлением на этот счет уже выступило Европейское Командование Вооруженных сил США.

Согласно последним данным, развертывание начнется с того, что бомбардировщики ВВС США будут летать по заранее разработанному плану полета через международное воздушное пространство и с соответствующими дипломатическими разрешениями.

Кроме того, указано, что экипажи американских бомбардировщиков будут тренироваться и действовать вместе с союзниками и партнерами по НАТО в течение нескольких недель.

Таким образом, Белый дом хочет продемонстрировать приверженность американского народа глобальной безопасности и стабильности.

Как уже упоминалось ранее, 2 недели назад Североатлантический альянс начал ежегодные ядерные учения Steadfast Noon.

Что известно о предстоящих больших артиллерийских учениях НАТО

Как удалось узнать журналистам, уже в ноябре в финской Лапландии должны начаться масштабные артиллерийские учения НАТО.

Кроме того, сообщается, что они являются частью самой большой тренировки для военных НАТО сразу в нескольких странах.

Обучение с названием Lightning Strike-24 будет проходить в районе Роваярви и Рованиеми с 4 по 28 ноября. В это время в регионе уже наступает суровая зима, а световой день к концу месяца длится всего несколько часов. Поделиться

Согласно последним данным, к этим учениям присоединятся около 3600 военных, из которых 1250 — военнослужащие других союзников в НАТО, в том числе США, Британии, Швеции, Эстонии, Дании, Чехии. Также в них поучаствуют пограничники и Воздушные силы.