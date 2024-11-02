США перебрасывают бомбардировщики в Европу — что происходит

Официальный Вашингтон заявил о перебрасывании в Европу американских стратегических бомбардировщиков. Что важно понимать, они примут участие в учениях с союзниками и партнерами по НАТО.
Главные тезисы
- Экипажи американских бомбардировщиков будут тренироваться и действовать вместе с союзниками.
- К новым учениям Dynamic Front-25 и Lightning Strike-24 присоединятся около 3600 военных из 28 стран.
Что известно о новых учениях НАТО
С официальным заявлением на этот счет уже выступило Европейское Командование Вооруженных сил США.
Согласно последним данным, развертывание начнется с того, что бомбардировщики ВВС США будут летать по заранее разработанному плану полета через международное воздушное пространство и с соответствующими дипломатическими разрешениями.
Кроме того, указано, что экипажи американских бомбардировщиков будут тренироваться и действовать вместе с союзниками и партнерами по НАТО в течение нескольких недель.
Таким образом, Белый дом хочет продемонстрировать приверженность американского народа глобальной безопасности и стабильности.
Как уже упоминалось ранее, 2 недели назад Североатлантический альянс начал ежегодные ядерные учения Steadfast Noon.
Что известно о предстоящих больших артиллерийских учениях НАТО
Как удалось узнать журналистам, уже в ноябре в финской Лапландии должны начаться масштабные артиллерийские учения НАТО.
Кроме того, сообщается, что они являются частью самой большой тренировки для военных НАТО сразу в нескольких странах.
Согласно последним данным, к этим учениям присоединятся около 3600 военных, из которых 1250 — военнослужащие других союзников в НАТО, в том числе США, Британии, Швеции, Эстонии, Дании, Чехии. Также в них поучаствуют пограничники и Воздушные силы.
Эти маневры являются частью учений Dynamic Front-25, которые будут проходить также в Эстонии, Дании, Румынии и Польше с участием всего 28 стран.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-