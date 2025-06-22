Масштабна атака США на Іран — що наразі відомо

Уночі 22 червня військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки здійснили потужні удари по ядерній інфраструктурі Ірану, зокрема по найзахищенішому обʼєкту у Фордо. Такий наказ віддав американський лідер Дональд Трамп.
Головні тези:
- США використали для атак стратегічні бомбардувальники B-2.
- Також підводні човни типу “Огайо” випустили 30 ракет Tomahawk по об'єктах у Натанзі та Ісфахані.
Трамп наказав атакувати Іран
За словами американського лідера, на головний іранський ядерний об’єкт — Фордо — було скинуто весь боєзапас бомб.
Окрім того, вказано, що усі екіпажі безпечно повернулися додому.
Що важливо розуміти, саме Фордо — є найзахищенішим ядерним комплексом Ірану, розташованим глибоко під землею.
Як повідомили журналістам у Пентагоні, по ньому завдали ударів стратегічні бомбардувальники B-2. Цілко можливо, вони використовували спеціальні боєприпаси, здатні проникати в укріплення такого типу.
Fox News стверджує, що США скинули шість бомб GBU-57 на ядерний об'єкт у Фордо.
Окрім того, було запущено 30 ракет Tomahawk, запущених з підводних човнів типу "Огайо" по ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфахані.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-