Масштабна атака США на Іран — що наразі відомо
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Світ
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Масштабна атака США на Іран — що наразі відомо

Donald Trump
Трамп наказав атакувати Іран
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Уночі 22 червня військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки здійснили потужні удари по ядерній інфраструктурі Ірану, зокрема по найзахищенішому обʼєкту у Фордо. Такий наказ віддав американський лідер Дональд Трамп.

Головні тези:

  • США використали для атак стратегічні бомбардувальники B-2.
  • Також підводні човни типу “Огайо” випустили 30 ракет Tomahawk по об'єктах у Натанзі та Ісфахані.

Трамп наказав атакувати Іран

Ми успішно завершили атаку на три ядерні об’єкти в Ірані — Фордо, Натанз та Ісфахан. Усі літаки наразі перебувають за межами повітряного простору Ірану.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами американського лідера, на головний іранський ядерний об’єкт — Фордо — було скинуто весь боєзапас бомб.

Окрім того, вказано, що усі екіпажі безпечно повернулися додому.

Що важливо розуміти, саме Фордо — є найзахищенішим ядерним комплексом Ірану, розташованим глибоко під землею.

Як повідомили журналістам у Пентагоні, по ньому завдали ударів стратегічні бомбардувальники B-2. Цілко можливо, вони використовували спеціальні боєприпаси, здатні проникати в укріплення такого типу.

Fox News стверджує, що США скинули шість бомб GBU-57 на ядерний об'єкт у Фордо.

Окрім того, було запущено 30 ракет Tomahawk, запущених з підводних човнів типу "Огайо" по ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфахані.

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