Сенат США екстрено звернувся до Трампа після ударів по Ірану
Категорія
Політика
Дата публікації

Сенат США екстрено звернувся до Трампа після ударів по Ірану

Демократи не розуміють, що відбувається
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Джерело:  CNN

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер публічно зажадав пояснень від американського лідера Дональда Трампа після того, як той віддав наказ про удари Штатів по Ірану.

Головні тези:

  • Лідер демократів наголошує на необхідності дотримання Закону про воєнні повноваження.
  • Шумер закликає до голосування у Сенаті після небезпечних дій Трампа.

Демократи не розуміють, що відбувається

За словами Шумера, Трамп повинен чітко пояснити американському народу й Конгресу, які "дії були вжиті цієї ночі, а також їхні наслідки для безпеки американців".

Жоден президент не повинен мати можливість одноосібно втягувати країну в такі серйозні речі, як війна, лише на основі імпульсивних погроз без жодної стратегії.

Чак Шумер

Чак Шумер

Лідер демократів у Сенаті США

Він також наголосив, що влада США повинна забезпечити дотримання Закону про воєнні повноваження.

На тлі останніх подій він закликав лідера більшості в Сенаті Джона Туна негайно винести його на голосування.

Я проголосую за нього й закликаю всіх сенаторів від обох партій зробити так само, — додав Чак Шумер.

На його переконання, для того, щоб протистояти "жорстокій кампанії терору, ядерним амбіціям та регіональній агресії Ірану" — потрібні сила, рішучість та чітка стратегія.

Небезпека ширшої, тривалішої й руйнівнішої війни нині значно зросла, — попередив сенатор.

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