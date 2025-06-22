Сенат США екстрено звернувся до Трампа після ударів по Ірану

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер публічно зажадав пояснень від американського лідера Дональда Трампа після того, як той віддав наказ про удари Штатів по Ірану.
Головні тези:
- Лідер демократів наголошує на необхідності дотримання Закону про воєнні повноваження.
- Шумер закликає до голосування у Сенаті після небезпечних дій Трампа.
Демократи не розуміють, що відбувається
За словами Шумера, Трамп повинен чітко пояснити американському народу й Конгресу, які "дії були вжиті цієї ночі, а також їхні наслідки для безпеки американців".
Він також наголосив, що влада США повинна забезпечити дотримання Закону про воєнні повноваження.
На тлі останніх подій він закликав лідера більшості в Сенаті Джона Туна негайно винести його на голосування.
На його переконання, для того, щоб протистояти "жорстокій кампанії терору, ядерним амбіціям та регіональній агресії Ірану" — потрібні сила, рішучість та чітка стратегія.
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