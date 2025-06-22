Сенат США екстрено звернувся до Трампа після ударів по Ірану

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер публічно зажадав пояснень від американського лідера Дональда Трампа після того, як той віддав наказ про удари Штатів по Ірану.

Демократи не розуміють, що відбувається

За словами Шумера, Трамп повинен чітко пояснити американському народу й Конгресу, які "дії були вжиті цієї ночі, а також їхні наслідки для безпеки американців".

Жоден президент не повинен мати можливість одноосібно втягувати країну в такі серйозні речі, як війна, лише на основі імпульсивних погроз без жодної стратегії. Чак Шумер Лідер демократів у Сенаті США

Він також наголосив, що влада США повинна забезпечити дотримання Закону про воєнні повноваження.

На тлі останніх подій він закликав лідера більшості в Сенаті Джона Туна негайно винести його на голосування.

Я проголосую за нього й закликаю всіх сенаторів від обох партій зробити так само, — додав Чак Шумер. Поширити

На його переконання, для того, щоб протистояти "жорстокій кампанії терору, ядерним амбіціям та регіональній агресії Ірану" — потрібні сила, рішучість та чітка стратегія.