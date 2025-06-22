Сенат США экстренно обратился к Трампу после ударов по Ирану

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер публично потребовал объяснений от американского лидера Дональда Трампа после того, как тот дал приказ об ударах Штатов по Ирану.

Демократы не понимают, что происходит

По словам Шумера, Трамп должен четко объяснить американскому народу и Конгрессу, какие "действия были предприняты этой ночью, а также их последствия для безопасности американцев".

Ни один президент не должен иметь возможность единолично втягивать страну в такие серьезные вещи, как война, только на основе импульсивных угроз без стратегии. Чак Шумер Лидер демократов в Сенате США

Он также подчеркнул, что власти США должны обеспечить соблюдение Закона о военных полномочиях.

На фоне последних событий он призвал лидера большинства в Сенате Джона Туна немедленно вынести это на голосование.

Я проголосую за него и призываю всех сенаторов от обеих партий поступить так же, — добавил Чак Шумер. Поделиться

По его убеждению, для того чтобы противостоять "жестокой кампании террора, ядерным амбициям и региональной агрессии Ирана" — нужны сила, решительность и четкая стратегия.