Сенат США экстренно обратился к Трампу после ударов по Ирану
Категория
Политика
Дата публикации

Сенат США экстренно обратился к Трампу после ударов по Ирану

Трамп
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Источник:  CNN

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер публично потребовал объяснений от американского лидера Дональда Трампа после того, как тот дал приказ об ударах Штатов по Ирану.

Главные тезисы

  • Лидер демократов отмечает необходимость соблюдения Закона о военных полномочиях.
  • Шумер призывает к голосованию в Сенате после опасных действий Трампа.

Демократы не понимают, что происходит

По словам Шумера, Трамп должен четко объяснить американскому народу и Конгрессу, какие "действия были предприняты этой ночью, а также их последствия для безопасности американцев".

Ни один президент не должен иметь возможность единолично втягивать страну в такие серьезные вещи, как война, только на основе импульсивных угроз без стратегии.

Чак Шумер

Чак Шумер

Лидер демократов в Сенате США

Он также подчеркнул, что власти США должны обеспечить соблюдение Закона о военных полномочиях.

На фоне последних событий он призвал лидера большинства в Сенате Джона Туна немедленно вынести это на голосование.

Я проголосую за него и призываю всех сенаторов от обеих партий поступить так же, — добавил Чак Шумер.

По его убеждению, для того чтобы противостоять "жестокой кампании террора, ядерным амбициям и региональной агрессии Ирана" — нужны сила, решительность и четкая стратегия.

Опасность более широкой, продолжительной и разрушительной войны сейчас значительно возросла, — предупредил сенатор.

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