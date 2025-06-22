Сенат США экстренно обратился к Трампу после ударов по Ирану

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер публично потребовал объяснений от американского лидера Дональда Трампа после того, как тот дал приказ об ударах Штатов по Ирану.
Главные тезисы
- Лидер демократов отмечает необходимость соблюдения Закона о военных полномочиях.
- Шумер призывает к голосованию в Сенате после опасных действий Трампа.
Демократы не понимают, что происходит
По словам Шумера, Трамп должен четко объяснить американскому народу и Конгрессу, какие "действия были предприняты этой ночью, а также их последствия для безопасности американцев".
Он также подчеркнул, что власти США должны обеспечить соблюдение Закона о военных полномочиях.
На фоне последних событий он призвал лидера большинства в Сенате Джона Туна немедленно вынести это на голосование.
По его убеждению, для того чтобы противостоять "жестокой кампании террора, ядерным амбициям и региональной агрессии Ирана" — нужны сила, решительность и четкая стратегия.
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