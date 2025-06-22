Кремль паникует из-за атаки США на Иран

Ночью 22 июня военно-воздушные силы США совершили сокрушительную атаку на ядерные объекты Ирана, в том числе по самому защищенному из них — Фордо.

Как Кремль отреагировал на удары США

Первым с заявлением по этому поводу выступило Министерство иностранных дел России.

Российские дипломаты назвали приказ американского лидера Дональда Трампа атаковать Иран "безответственным":

Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюцию Совета Безопасности ООН, ранее однозначно квалифицировавшую подобные акции как недопустимые. Вызывает особое беспокойство, что удары нанесла страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН, — сказано в официальном заявлении МИД РФ. Поделиться

Команда Путина утверждает, что Трамп своими действиями приступил к "утечке опасной эскалации, что чревато дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности".

По убеждению российских дипломатов, риск масштабного обострения конфликта на Ближнем Востоке, "и так охваченном множеством кризисов, значительно возрос".