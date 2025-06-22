Кремль паникует из-за атаки США на Иран
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Политика
Дата публикации

Кремль паникует из-за атаки США на Иран

Как Кремль отреагировал на удары США
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Источник:  online.ua

Ночью 22 июня военно-воздушные силы США совершили сокрушительную атаку на ядерные объекты Ирана, в том числе по самому защищенному из них — Фордо.

Главные тезисы

  • Москва не скрывает, что опасается масштабного обострения конфликта на Ближнем Востоке.
  • Кремль утверждает, что удары по иранским ядерным объектам нанесли значительный ущерб авторитету Договора о нераспространении ядерного оружия и системе проверки МАГАТЭ.

Как Кремль отреагировал на удары США

Первым с заявлением по этому поводу выступило Министерство иностранных дел России.

Российские дипломаты назвали приказ американского лидера Дональда Трампа атаковать Иран "безответственным":

Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюцию Совета Безопасности ООН, ранее однозначно квалифицировавшую подобные акции как недопустимые. Вызывает особое беспокойство, что удары нанесла страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН, — сказано в официальном заявлении МИД РФ.

Команда Путина утверждает, что Трамп своими действиями приступил к "утечке опасной эскалации, что чревато дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности".

По убеждению российских дипломатов, риск масштабного обострения конфликта на Ближнем Востоке, "и так охваченном множеством кризисов, значительно возрос".

Особую обеспокоенность вызывает ущерб, причиненный в результате нападений на иранские ядерные объекты глобальному режиму нераспространения, основанного на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Удары по Ирану нанесли огромный ущерб авторитету ДНЯО и базирующейся на нем системе проверки и мониторингу МАГАТЭ — жалуется команда Путина.

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