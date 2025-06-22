Кремль паникует из-за атаки США на Иран

Ночью 22 июня военно-воздушные силы США совершили сокрушительную атаку на ядерные объекты Ирана, в том числе по самому защищенному из них — Фордо.
Главные тезисы
- Москва не скрывает, что опасается масштабного обострения конфликта на Ближнем Востоке.
- Кремль утверждает, что удары по иранским ядерным объектам нанесли значительный ущерб авторитету Договора о нераспространении ядерного оружия и системе проверки МАГАТЭ.
Как Кремль отреагировал на удары США
Первым с заявлением по этому поводу выступило Министерство иностранных дел России.
Российские дипломаты назвали приказ американского лидера Дональда Трампа атаковать Иран "безответственным":
Команда Путина утверждает, что Трамп своими действиями приступил к "утечке опасной эскалации, что чревато дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности".
По убеждению российских дипломатов, риск масштабного обострения конфликта на Ближнем Востоке, "и так охваченном множеством кризисов, значительно возрос".
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