Трамп впевнений у знищенні ядерних обєктів Ірану — Нетаньягу сумнівається

Президент Дональд Трамп наполягає на тому, що США в межах своєї атаки знищили всі ядерні об'єкти в Ірані.

Знищення ядерних об’єктів Ірану: що кажуть Трамп і Нетаньягу

Про це Трамп написав пост у соцмережі Truth Social.

Монументальної шкоди було завдано всім ядерним об'єктам в Ірані, як показують супутникові знімки. Знищення — точний термін. Дональд Трамп Президент США

За його словами, дах однієї з конструкцій, яка була врізана в скелю, опинився нижче рівня землі. Але найбільшої шкоди, як стверджує Трамп, завдано під землею.

Показана біла конструкція, глибоко врізана в скелю, навіть її дах знаходиться значно нижче рівня землі, і повністю захищена від полум'я. Найбільшої шкоди було завдано набагато нижче рівня землі. У яблучко.

Сполучені Штати внаслідок ударів по іранському ядерному об'єкту в Фордо завдали йому значної шкоди. Однак масштаб збитків ще належить визначити. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Ми проаналізуємо ситуацію. І в будь-якому разі ми забезпечимо, щоб від цих ядерних об'єктів не походила загроза. Беньямін Нетаньягу Прем'єр-міністр Ізраїлю

Глава уряду також повідомив, що операція США не супроводжувалася жодними політичними умовами.

Президент Трамп не висував жодних умов. Це не характер наших відносин, мушу сказати. Ми говоримо відверто. Ми говоримо як друзі, справжні друзі. І він — великий лідер. Він ухвалює рішення для Америки. Поширити

У відповідь на запитання CNN щодо місцезнаходження запасів збагаченого урану обсягом 400 кілограмів, Нетаньягу зазначив, що Ізраїль має "цікаву розвідінформацію" про можливе місцезнаходження.

Ми уважно це відстежуємо. Можу сказати, що це важливий компонент ядерної програми. Не єдиний і недостатній, але важливий. І у нас є цікава розвідка щодо цього… Вибачте, я не можу поділитися нею з вами.

Нагадаємо, у ніч на 13 червня ВПС Ізраїлю почали атакувати ядерні та військові об'єкти Ірану. Крім того, ЦАХАЛ ліквідував кілька десятків топових командирів РФ. Відтоді обидві країни обмінюються взаємними ударами.