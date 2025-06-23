Трамп уверен в уничтожении ядерных объектов Ирана — Нетаньяху сомневается

Президент Дональд Трамп настаивает, что США в рамках своей атаки уничтожили все ядерные объекты в Иране.

Уничтожение ядерных объектов Ирана: что говорят Трамп и Нетаньяху

Об этом Трамп написал пост в соцсети Truth Social.

Монументальный ущерб был причинен всем ядерным объектам в Иране, как показывают спутниковые снимки. Уничтожение — точный срок. Дональд Трамп Президент США

По его словам, крыша одной из конструкций, которая была врезана в скалу, оказалась ниже уровня земли. Но наибольший ущерб, как утверждает Трамп, нанесен под землей.

Показана белая конструкция, глубоко врезанная в скалу, даже ее крыша находится значительно ниже уровня земли и полностью защищена от пламени. Наибольший ущерб был нанесен гораздо ниже уровня земли. В яблочко.

Соединенные Штаты в результате ударов по иранскому ядерному объекту в Фордо нанесли ему значительный ущерб. Однако масштаб ущерба еще предстоит определить. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Мы проанализируем ситуацию. И в любом случае мы обеспечим, чтобы от этих ядерных объектов не происходила угроза. Беньямин Нетаньяху Премьер-министр Израиля

Глава правительства также сообщил, что операция США не сопровождалась никакими политическими условиями.

Президент Трамп не выдвигал никаких условий. Это не характер наших отношений, нельзя не сказать. Мы откровенно говорим. Мы говорим как друзья, настоящие друзья. И он большой лидер. Он принимает решение для Америки. Поделиться

В ответ на вопрос CNN о местонахождении запасов обогащенного урана объемом 400 килограммов, Нетаньяху отметил, что Израиль имеет "интересную развединформацию" о возможном местонахождении.

Мы внимательно отслеживаем это. Могу сказать, что это важнейший компонент ядерной программы. Не единственный и недостаточный, но важный. И у нас есть интересная разведка на этот счет… Извините, я не могу поделиться ею с вами.

Напомним, в ночь на 13 июня ВВС Израиля начали атаковать ядерные и военные объекты Ирана. Кроме того, ЦАХАЛ ликвидировал несколько десятков топовых командиров РФ. С этого времени обе страны обмениваются взаимными ударами.