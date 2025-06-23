Трамп уверен в уничтожении ядерных объектов Ирана — Нетаньяху сомневается

Президент Дональд Трамп настаивает, что США в рамках своей атаки уничтожили все ядерные объекты в Иране.
Главные тезисы
- Дональд Трамп убежден в том, что все ядерные объекты в Иране были уничтожены в результате атаки США.
- Беньямин Нетаньяху высказывает сомнения относительно полного уничтожения ядерных объектов и подчеркивает важность дальнейшего анализа.
- Обе страны, Израиль и США, активно обмениваются ударами по ядерным и военным объектам в Иране, вызывая напряженную обстановку в регионе.
Уничтожение ядерных объектов Ирана: что говорят Трамп и Нетаньяху
Об этом Трамп написал пост в соцсети Truth Social.
По его словам, крыша одной из конструкций, которая была врезана в скалу, оказалась ниже уровня земли. Но наибольший ущерб, как утверждает Трамп, нанесен под землей.
Показана белая конструкция, глубоко врезанная в скалу, даже ее крыша находится значительно ниже уровня земли и полностью защищена от пламени. Наибольший ущерб был нанесен гораздо ниже уровня земли. В яблочко.
Соединенные Штаты в результате ударов по иранскому ядерному объекту в Фордо нанесли ему значительный ущерб. Однако масштаб ущерба еще предстоит определить. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
Глава правительства также сообщил, что операция США не сопровождалась никакими политическими условиями.
В ответ на вопрос CNN о местонахождении запасов обогащенного урана объемом 400 килограммов, Нетаньяху отметил, что Израиль имеет "интересную развединформацию" о возможном местонахождении.
Мы внимательно отслеживаем это. Могу сказать, что это важнейший компонент ядерной программы. Не единственный и недостаточный, но важный. И у нас есть интересная разведка на этот счет… Извините, я не могу поделиться ею с вами.
Напомним, в ночь на 13 июня ВВС Израиля начали атаковать ядерные и военные объекты Ирана. Кроме того, ЦАХАЛ ликвидировал несколько десятков топовых командиров РФ. С этого времени обе страны обмениваются взаимными ударами.
В ночь на 22 июня стало известно, что американские войска поразили объекты иранской ядерной программы в Исфахане, Натанге и Фордо.
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