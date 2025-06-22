Пентагон объявил об уничтожении ядерной программы Ирана

Глава Министерства обороны США Пит Хегсет подвел итоги масштабных американских ударов по трем ядерным объектам Ирана. По его словам, Штаты смогли окончательно разрушить иранскую ядерную программу.
Главные тезисы
- Американские военные удачно нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана.
- Операция проводилась с использованием бомбардировщиков B-2 и крылатых ракет "Томагавк".
Как в США оценивают последствия своих атак на Иран
По убеждению главы Пентагона, Штаты смогли добиться "потрясающего успеха" в ходе спецоперации "Полночный молот".
Как известно, американские военные нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — в Фордо, Натанге и Исфахане.
Как отметил Пит Хегсет, к этой спецоперации были привлечены бомбардировщики B-2 и подлодки с крылатыми ракетами "Томагавк".
Важным этапом была атака на подземные объекты в Фордо и Исфахани, требовавшие высокоточного наведения и значительных разведывательных усилий.
Глава Пентагона также отметил, что американские удары по Ирану содержали элементы "дезориентации".
Что важно понимать, в общей сложности американские бомбардировщики сбросили 14 бомб для уничтожения бункеров в Иране.
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