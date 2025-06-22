Пентагон объявил об уничтожении ядерной программы Ирана

Глава Министерства обороны США Пит Хегсет подвел итоги масштабных американских ударов по трем ядерным объектам Ирана. По его словам, Штаты смогли окончательно разрушить иранскую ядерную программу.

Как в США оценивают последствия своих атак на Иран

По убеждению главы Пентагона, Штаты смогли добиться "потрясающего успеха" в ходе спецоперации "Полночный молот".

Как известно, американские военные нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — в Фордо, Натанге и Исфахане.

Мы разрушили иранскую ядерную программу, но стоит отметить, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа... Благодаря смелому и дальновидному руководству президента Трампа и его преданности миру благодаря силе, ядерные амбиции Ирана были уничтожены. Пит Хегсет Глава Минобороны США

Как отметил Пит Хегсет, к этой спецоперации были привлечены бомбардировщики B-2 и подлодки с крылатыми ракетами "Томагавк".

Важным этапом была атака на подземные объекты в Фордо и Исфахани, требовавшие высокоточного наведения и значительных разведывательных усилий.

Глава Пентагона также отметил, что американские удары по Ирану содержали элементы "дезориентации".