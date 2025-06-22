Пентагон объявил об уничтожении ядерной программы Ирана
Категория
Мир
Дата публикации

Пентагон объявил об уничтожении ядерной программы Ирана

Как в США оценивают последствия своих атак на Иран
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Источник:  AP

Глава Министерства обороны США Пит Хегсет подвел итоги масштабных американских ударов по трем ядерным объектам Ирана. По его словам, Штаты смогли окончательно разрушить иранскую ядерную программу.

Главные тезисы

  • Американские военные удачно нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана.
  • Операция проводилась с использованием бомбардировщиков B-2 и крылатых ракет "Томагавк".

Как в США оценивают последствия своих атак на Иран

По убеждению главы Пентагона, Штаты смогли добиться "потрясающего успеха" в ходе спецоперации "Полночный молот".

Как известно, американские военные нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — в Фордо, Натанге и Исфахане.

Мы разрушили иранскую ядерную программу, но стоит отметить, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа... Благодаря смелому и дальновидному руководству президента Трампа и его преданности миру благодаря силе, ядерные амбиции Ирана были уничтожены.

Пит Хегсет

Пит Хегсет

Глава Минобороны США

Как отметил Пит Хегсет, к этой спецоперации были привлечены бомбардировщики B-2 и подлодки с крылатыми ракетами "Томагавк".

Важным этапом была атака на подземные объекты в Фордо и Исфахани, требовавшие высокоточного наведения и значительных разведывательных усилий.

Глава Пентагона также отметил, что американские удары по Ирану содержали элементы "дезориентации".

Что важно понимать, в общей сложности американские бомбардировщики сбросили 14 бомб для уничтожения бункеров в Иране.

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