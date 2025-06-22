Пентагон оголосив про знищення ядерної програми Ірану
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Пентагон оголосив про знищення ядерної програми Ірану

Піт Гегсет
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Джерело:  AP

Глава Міністерства оборони США Піт Гегсет підбив підсумки масштабних американських ударів по трьох ядерних об'єктах Ірану. За його словами, Штати змогли остаточно зруйнувати іранську ядерну програму.

Головні тези:

  • Американські військові вдало завдали ударів по трьох ядерних об'єктах Ірану.
  • Операція відбувалася з використанням бомбардувальників B-2 та крилатих ракет "Томагавк".

Як у США оцінюють наслідки своїх атак на Іран

На переконання глави Пентагона, Штати змогли досягти “приголомшливого успіху” у ході спецоперації “Опівнічний молот”.

Як відомо, американські військові завдали ударів по трьох ядерних об'єктах Ірану — у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Ми зруйнували іранську ядерну програму, але варто зазначити, що операція не була спрямована проти іранських військ або іранського народу... Завдяки сміливому і далекоглядному керівництву президента Трампа та його відданості миру завдяки силі, ядерні амбіції Ірану були знищені

Піт Гегсет

Піт Гегсет

Глава Міноборони США

Як зазначив Піт Гегсет, до цієї спецоперації були залучені бомбардувальники B-2 та підводні човни з крилатими ракетами "Томагавк".

Важливим етапом була атака на підземні об’єкти у Фордо та Ісфахані, які вимагали високоточного наведення та значних розвідувальних зусиль.

Глава Пентагону також наголосив, що американські удари по Ірану містили елементи "дезорієнтації".

Що важливо розуміти, загалом американські бомбардувальники скинули 14 бомб для знищення бункерів в Ірані.

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