Трамп объявил прекращение огня между Израилем и Ираном

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ираном, о котором он объявил за несколько часов до этого, начало действовать. Официальный Тель-Авив подтвердил, что уже согласился с предложением президента США, однако Тегеран пока не прокомментировал последние события.
Главные тезисы
- По словам Трампа, обе страны обратились к президенту США с предложением о мире.
- Иран публично потребовал от Штатов прекращения огня.
Как развивается ситуация между Ираном и Израилем
Что важно понимать, за несколько часов до этого заявления американский лидер объявил о договоренности между Тель-Авивом и Тегераном полностью прекратить огонь, чтобы завершить 12-дневную войну.
Глава Белого дома уверяет, что обе страны почти одновременно обратились к нему с предложением о мире между двумя странами.
Как удалось узнать журналистам, Трамп и члены его команды крайне активно работали за кулисами, пытаясь заключить мирное соглашение, чтобы покончить с войной на Ближнем Востоке.
Официальный Тегеран утверждает, что после военного ответа страны на "агрессию США" врагу было выдвинуто требование о прекращении огня.
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