Трамп объявил прекращение огня между Израилем и Ираном

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ираном, о котором он объявил за несколько часов до этого, начало действовать. Официальный Тель-Авив подтвердил, что уже согласился с предложением президента США, однако Тегеран пока не прокомментировал последние события.

Как развивается ситуация между Ираном и Израилем

Перемирие уже начало действовать. Прошу не нарушать его! Дональд Трамп Президент США

Что важно понимать, за несколько часов до этого заявления американский лидер объявил о договоренности между Тель-Авивом и Тегераном полностью прекратить огонь, чтобы завершить 12-дневную войну.

Глава Белого дома уверяет, что обе страны почти одновременно обратились к нему с предложением о мире между двумя странами.

Как удалось узнать журналистам, Трамп и члены его команды крайне активно работали за кулисами, пытаясь заключить мирное соглашение, чтобы покончить с войной на Ближнем Востоке.

Это происходило через несколько часов после того, как Иран нанес ракетный удар по американской базе в Катаре. Трамп поблагодарил Иран за заблаговременное предупреждение о планах атаки, в результате которой никто не пострадал. Поделиться

Официальный Тегеран утверждает, что после военного ответа страны на "агрессию США" врагу было выдвинуто требование о прекращении огня.