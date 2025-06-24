Словаччина висунула умову для введення нових санкцій проти РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Словаччина висунула умову для введення нових санкцій проти РФ

Юрай Бланар
Read in English
Джерело:  Euractiv

За словами шефа словацької дипломатії Юрая Бланара, його країна готова підтримати запропонований ЄС 18-й пакет санкцій проти Росії, одна є одна умова. Ця заява пролунала всього за кілька годин після того, як його угорський колега Петер Сійярто заявив, що і Угорщина, і Словаччина виступають проти посилення санкційного тиску.

Головні тези:

  • Офіційна Братислава аналізує кожен пакет санкцій щодо його впливу на національну економіку.
  • Словаччина вимагає від ЄС гарантій та підтримки для пом'якшення наслідків нових санкцій.

Що відомо про умову Словаччини

Як зазначив глава МЗС, офіційна Братислава аналізує кожен пакет санкцій з точки зору того, чи може він зашкодити національній економіці.

Переговори ще тривають. Але, виходячи з того, що було обговорено досі, очевидно, що пакет не матиме негативного впливу на економіку Словаччини, і ми готові його підтримати.

Юрай Бланар

Юрай Бланар

Глава МЗС Словаччини

Попри це, дипломат дав зрозуміти, що влада його країни вимагатиме від офіційного Брюсселю "гарантій" і підтримки для пом'якшення наслідків зупинки постачань російських енергоресурсів.

За його словами, існують також арбітражні ризики, які вплинуть на Словацьку Республіку — можливо, на суму до 20 млрд євро.

Тому ми вимагаємо гарантій щодо того, як будуть усунені ці негативні наслідки, — наголосив Юрай Бланар.

Він також додав, що для офіційної Братислави політично важливо, щоб обговорення пакета санкцій було перенесено до Європейської ради і пов'язано з пропозицією RePowerEU.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Австралія вперше ввела санкції проти тіньового флоту РФ
танкер
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський ухвалив санкції проти розробників і виробників російських дронів
Зеленський
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський ввів потужні санкції проти ворогів України
Володимир Зеленський
Що відомо про нові санкції України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?