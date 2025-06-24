Словаччина висунула умову для введення нових санкцій проти РФ

За словами шефа словацької дипломатії Юрая Бланара, його країна готова підтримати запропонований ЄС 18-й пакет санкцій проти Росії, одна є одна умова. Ця заява пролунала всього за кілька годин після того, як його угорський колега Петер Сійярто заявив, що і Угорщина, і Словаччина виступають проти посилення санкційного тиску.

Що відомо про умову Словаччини

Як зазначив глава МЗС, офіційна Братислава аналізує кожен пакет санкцій з точки зору того, чи може він зашкодити національній економіці.

Переговори ще тривають. Але, виходячи з того, що було обговорено досі, очевидно, що пакет не матиме негативного впливу на економіку Словаччини, і ми готові його підтримати. Юрай Бланар Глава МЗС Словаччини

Попри це, дипломат дав зрозуміти, що влада його країни вимагатиме від офіційного Брюсселю "гарантій" і підтримки для пом'якшення наслідків зупинки постачань російських енергоресурсів.

За його словами, існують також арбітражні ризики, які вплинуть на Словацьку Республіку — можливо, на суму до 20 млрд євро.

Тому ми вимагаємо гарантій щодо того, як будуть усунені ці негативні наслідки, — наголосив Юрай Бланар. Поширити

Він також додав, що для офіційної Братислави політично важливо, щоб обговорення пакета санкцій було перенесено до Європейської ради і пов'язано з пропозицією RePowerEU.