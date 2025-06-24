Словаччина висунула умову для введення нових санкцій проти РФ

За словами шефа словацької дипломатії Юрая Бланара, його країна готова підтримати запропонований ЄС 18-й пакет санкцій проти Росії, одна є одна умова. Ця заява пролунала всього за кілька годин після того, як його угорський колега Петер Сійярто заявив, що і Угорщина, і Словаччина виступають проти посилення санкційного тиску.
Головні тези:
- Офіційна Братислава аналізує кожен пакет санкцій щодо його впливу на національну економіку.
- Словаччина вимагає від ЄС гарантій та підтримки для пом'якшення наслідків нових санкцій.
Що відомо про умову Словаччини
Як зазначив глава МЗС, офіційна Братислава аналізує кожен пакет санкцій з точки зору того, чи може він зашкодити національній економіці.
Попри це, дипломат дав зрозуміти, що влада його країни вимагатиме від офіційного Брюсселю "гарантій" і підтримки для пом'якшення наслідків зупинки постачань російських енергоресурсів.
За його словами, існують також арбітражні ризики, які вплинуть на Словацьку Республіку — можливо, на суму до 20 млрд євро.
Він також додав, що для офіційної Братислави політично важливо, щоб обговорення пакета санкцій було перенесено до Європейської ради і пов'язано з пропозицією RePowerEU.
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