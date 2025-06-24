Словакия выдвинула условие для введения новых санкций против РФ

По словам шефа словацкой дипломатии Юрия Бланара, его страна готова поддержать предложенный ЕС 18-й пакет санкций против России, одно есть одно условие. Это заявление прозвучало всего через несколько часов после того, как его венгерский коллега Петер Сийярто заявил, что и Венгрия, и Словакия выступают против усиления санкционного давления.
Главные тезисы
- Официальная Братислава анализирует каждый пакет санкций в разрезе его влияния на национальную экономику.
- Словакия требует от ЕС гарантий и поддержки для смягчения последствий новых санкций.
Что известно об условиях Словакии
Как отметил глава МИД, официальная Братислава анализирует каждый пакет санкций с точки зрения того, может ли он нанести ущерб национальной экономике.
Несмотря на это, дипломат дал понять, что власти его страны потребуют от официального Брюсселя "гарантий" и поддержки для смягчения последствий остановки поставок российских энергоресурсов.
По его словам, существуют также арбитражные риски, которые окажут влияние на Словацкую Республику — возможно, на сумму до 20 млрд евро.
Он также добавил, что для официальной Братиславы политически важно, чтобы обсуждение пакета санкций было перенесено в Европейский совет и связано с предложением RePowerEU.
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