Словакия выдвинула условие для введения новых санкций против РФ
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Экономика
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Словакия выдвинула условие для введения новых санкций против РФ

Что известно об условиях Словакии
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Источник:  Euractiv

По словам шефа словацкой дипломатии Юрия Бланара, его страна готова поддержать предложенный ЕС 18-й пакет санкций против России, одно есть одно условие. Это заявление прозвучало всего через несколько часов после того, как его венгерский коллега Петер Сийярто заявил, что и Венгрия, и Словакия выступают против усиления санкционного давления.

Главные тезисы

  • Официальная Братислава анализирует каждый пакет санкций в разрезе его влияния на национальную экономику.
  • Словакия требует от ЕС гарантий и поддержки для смягчения последствий новых санкций.

Что известно об условиях Словакии

Как отметил глава МИД, официальная Братислава анализирует каждый пакет санкций с точки зрения того, может ли он нанести ущерб национальной экономике.

Переговоры еще продолжаются. Но, исходя из того, что было обсуждено до сих пор, очевидно, что пакет не окажет негативного влияния на экономику Словакии, и мы готовы его поддержать.

Юрай Бланар

Юрай Бланар

Глава МИД Словакии

Несмотря на это, дипломат дал понять, что власти его страны потребуют от официального Брюсселя "гарантий" и поддержки для смягчения последствий остановки поставок российских энергоресурсов.

По его словам, существуют также арбитражные риски, которые окажут влияние на Словацкую Республику — возможно, на сумму до 20 млрд евро.

Поэтому мы требуем гарантий того, как будут устранены эти негативные последствия, — отметил Юрай Бланар.

Он также добавил, что для официальной Братиславы политически важно, чтобы обсуждение пакета санкций было перенесено в Европейский совет и связано с предложением RePowerEU.

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