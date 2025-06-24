Україна уразила 17 районів зосередження армії РФ

Протягом минулої доби ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували 17 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три засоби ракетних військ і артилерії, а також один пункт управління російських окупантів.
Головні тези:
- Почався 1217 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Протягом минулої доби зафіксовано 165 боєзіткнень.
Втрати армії РФ станом на 24 червня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 013 700 (+1 200) осіб,
танків — 10 966 (+1) од
бойових броньованих машин — 22 879 (+7) од
артилерійських систем — 29 511 (+21) од
РСЗВ — 1 424 (+1) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 41 915 (+198) од,
крилатих ракет — 3 388 (+12) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 52 961 (+100) од.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів 17 ракетами та 36 авіаційних ударів, скинув 72 керовані авіаційні бомби, а також використав для атак 2861 дрон-камікадзе.
Ба більше, армія РФ здійснила 6076 артилерійських обстрілів, зокрема 103 — із реактивних систем залпового вогню.