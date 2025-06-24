Україна уразила 17 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила 17 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 24 червня 2025 року

Протягом минулої доби ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували 17 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три  засоби ракетних військ і артилерії, а також один пункт управління російських окупантів.

Головні тези:

  • Почався 1217 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
  • Протягом минулої доби зафіксовано 165 боєзіткнень.

Втрати армії РФ станом на 24 червня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 013 700 (+1 200) осіб,

  • танків — 10 966 (+1) од

  • бойових броньованих машин — 22 879 (+7) од

  • артилерійських систем — 29 511 (+21) од

  • РСЗВ — 1 424 (+1) од

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 41 915 (+198) од,

  • крилатих ракет — 3 388 (+12) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 52 961 (+100) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів 17 ракетами та 36 авіаційних ударів, скинув 72 керовані авіаційні бомби, а також використав для атак 2861 дрон-камікадзе.

Ба більше, армія РФ здійснила 6076 артилерійських обстрілів, зокрема 103 — із реактивних систем залпового вогню.

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