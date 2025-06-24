Украина поразила 17 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила 17 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 24 июня 2025 года
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За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три средства ракетных войск и артиллерии, а также один пункт управления российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1217 день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • За прошедшие сутки зафиксировано 165 боестолкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 24 июня 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 013 700 (+1 200) человек,

  • танков — 10 966 (+1) ед

  • боевых бронированных машин — 22 879 (+7) ед

  • артиллерийских систем — 29 511 (+21) ед

  • РСЗО — 1 424 (+1) ед

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 41 915 (+198) ед,

  • крылатых ракет — 3 388 (+12) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 52 961 (+100) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара 17 ракетами и 36 авиационных ударов, сбросил 72 управляемых авиационных бомбы, а также использовал для атак 2861 дрон-камикадзе.

Более того, армия РФ совершила 6076 артиллерийских обстрелов, в том числе 103 — из реактивных систем залпового огня.

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