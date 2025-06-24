Украина поразила 17 районов сосредоточения армии РФ

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.06.25 ориентировочно составили:

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара 17 ракетами и 36 авиационных ударов, сбросил 72 управляемых авиационных бомбы, а также использовал для атак 2861 дрон-камикадзе.