Силы ПВО раскрыли последствия воздушного боя с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО раскрыли последствия воздушного боя с Россией

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака России на Украину — первые подробности
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В течение ночи 23-24 июня российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные города и села Украины 97 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить 78 вражеских целей.

Главные тезисы

  • Российские дроны сбивали на востоке, юге и севере страны.
  • Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 6 локациях.

Новая атака России на Украину — первые подробности

На этот раз армия РФ совершала воздушное нападение с направлений: Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 78 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 63 — сбито огневыми средствами поражения, 15 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание ударных БПЛА противника в 6 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают защитники украинского неба.

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