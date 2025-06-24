Силы ПВО раскрыли последствия воздушного боя с Россией

В течение ночи 23-24 июня российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные города и села Украины 97 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить 78 вражеских целей.
Главные тезисы
- Российские дроны сбивали на востоке, юге и севере страны.
- Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 6 локациях.
Новая атака России на Украину — первые подробности
На этот раз армия РФ совершала воздушное нападение с направлений: Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.
К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание ударных БПЛА противника в 6 локациях.
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