Эстония сооружает Балтийскую оборонительную линию на границе с РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Эстония сооружает Балтийскую оборонительную линию на границе с РФ

Эстония
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Источник:  ERR

Силы обороны Эстонии совместно с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) приступили к сооружению Балтийской оборонной линии в Юго-Восточной Эстонии на границе с РФ.

Главные тезисы

  • Эстония начала строительство Балтийской оборонительной линии на границе с РФ для повышения обороноспособности страны.
  • Противотанковые рвы, бункеры и складские площадки строятся в соответствии с анализом и потребностями Сил обороны Эстонии.
  • Строительство охранных сооружений ведется для обеспечения безопасности границы в мирное время.

Эстония сооружает рвы и укрепления на границе с Россией

Министерство обороны Эстонии опубликовало фотографию с места строительства.

Как отмечается, на отдельных участках границы копают противотанковые рвы, до конца года планируется строительство 28 бункеров и десятков складских площадок.

Речь идет о первом тестовом участке Балтийской оборонной линии. Противотанковый ров копают на территории между ограждением на границе и пограничными столбами.

Ревел шириной в четыре метра и глубиной в три метра, — отметил командир саперного подразделения дивизии Сил обороны подполковник Айнар Афанасьев.

В RKIK сообщили, что в этом году в оборонительные сооружения на границе будет инвестировано 4,4 млн. евро.

Противотанковые рвы сооружаются вдоль границы в соответствии с анализом и потребностями Сил обороны Эстонии.

Ровы роют как на государственной, так и на частной или муниципальной земле. В случае последних государство планирует либо выкупить земли, либо взять их в аренду, либо обменять на землю в другом месте.

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