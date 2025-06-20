Эстония сооружает Балтийскую оборонительную линию на границе с РФ

Силы обороны Эстонии совместно с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) приступили к сооружению Балтийской оборонной линии в Юго-Восточной Эстонии на границе с РФ.

Эстония сооружает рвы и укрепления на границе с Россией

Министерство обороны Эстонии опубликовало фотографию с места строительства.

Как отмечается, на отдельных участках границы копают противотанковые рвы, до конца года планируется строительство 28 бункеров и десятков складских площадок.

Речь идет о первом тестовом участке Балтийской оборонной линии. Противотанковый ров копают на территории между ограждением на границе и пограничными столбами.

Ревел шириной в четыре метра и глубиной в три метра, — отметил командир саперного подразделения дивизии Сил обороны подполковник Айнар Афанасьев. Поделиться

В RKIK сообщили, что в этом году в оборонительные сооружения на границе будет инвестировано 4,4 млн. евро.

Противотанковые рвы сооружаются вдоль границы в соответствии с анализом и потребностями Сил обороны Эстонии.

Ровы роют как на государственной, так и на частной или муниципальной земле. В случае последних государство планирует либо выкупить земли, либо взять их в аренду, либо обменять на землю в другом месте.