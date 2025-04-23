Эстония создаст новую военную базу на границе с Россией

Силы обороны Эстонии планируют создать военную базу в городе Нарва на границе с Россией. Там будут размещены более двухсот эстонских военнослужащих и подразделений союзников.
Главные тезисы
- Эстония приняла решение создать военную базу в городе Нарва на границе с Россией для усиления обороноспособности страны.
- Более 200 эстонских военнослужащих и подразделений союзников будут развернуты на новой военной базе в Нарве.
- Размещение военной базы в Нарве позволит продемонстрировать готовность Эстонии оборонять свою территорию от потенциальных угроз.
Эстония создаст военную базу в Нарве
Об этом сообщил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии Вахур Карус.
По его словам, Силы обороны видят необходимость ужесточения своего присутствия в Нарве.
Он уточнил, что планируется создать базу, где будут дислоцироваться различные подразделения на ротационной основе.
Они будут нести боевое дежурство, а затем возвращаться, например, в Йихве или Тапа, для продолжения обычной подготовки.
На базе разместятся как действующие военнослужащие, так и призывники и резервисты.
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