Эстония создаст новую военную базу на границе с Россией

Силы обороны Эстонии планируют создать военную базу в городе Нарва на границе с Россией. Там будут размещены более двухсот эстонских военнослужащих и подразделений союзников.

Эстония создаст военную базу в Нарве

Об этом сообщил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии Вахур Карус.

По его словам, Силы обороны видят необходимость ужесточения своего присутствия в Нарве.

Жители Нарвы смогут привыкнуть к тому, что военные — часть их повседневной городской жизни, и в определенном смысле этот шаг станет демонстрацией того, что Нарва является неотъемлемой частью Эстонии. Поделиться

Он уточнил, что планируется создать базу, где будут дислоцироваться различные подразделения на ротационной основе.

Они будут нести боевое дежурство, а затем возвращаться, например, в Йихве или Тапа, для продолжения обычной подготовки.

На базе разместятся как действующие военнослужащие, так и призывники и резервисты.