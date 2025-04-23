Эстония создаст новую военную базу на границе с Россией
Категория
Мир
Дата публикации

Эстония создаст новую военную базу на границе с Россией

Эстония
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Источник:  ERR

Силы обороны Эстонии планируют создать военную базу в городе Нарва на границе с Россией. Там будут размещены более двухсот эстонских военнослужащих и подразделений союзников.

Главные тезисы

  • Эстония приняла решение создать военную базу в городе Нарва на границе с Россией для усиления обороноспособности страны.
  • Более 200 эстонских военнослужащих и подразделений союзников будут развернуты на новой военной базе в Нарве.
  • Размещение военной базы в Нарве позволит продемонстрировать готовность Эстонии оборонять свою территорию от потенциальных угроз.

Эстония создаст военную базу в Нарве

Об этом сообщил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии Вахур Карус.

По его словам, Силы обороны видят необходимость ужесточения своего присутствия в Нарве.

Жители Нарвы смогут привыкнуть к тому, что военные — часть их повседневной городской жизни, и в определенном смысле этот шаг станет демонстрацией того, что Нарва является неотъемлемой частью Эстонии.

Он уточнил, что планируется создать базу, где будут дислоцироваться различные подразделения на ротационной основе.

Они будут нести боевое дежурство, а затем возвращаться, например, в Йихве или Тапа, для продолжения обычной подготовки.

На базе разместятся как действующие военнослужащие, так и призывники и резервисты.

Если учебный цикл позволяет, отправляющееся в Нарву подразделение может взять с собой резервистов для совместного несения боевого дежурства. Ожидаемая численность личного состава — около 200-250 человек.

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